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В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:51
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
дмитрий песков
москва
хабаровск
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https://ria.ru/20200720/1574590487.html
При любом раскладе, факт то, что хабаровчане положили начало изменений в выстраивании отношений между Москвой и регионами. МО тоже регион, потому что у нас тоже пенсии ниже, чем в Москве, льготы на услуги ЖКХ не те, нет для нас социальных карт как для москвичей, по которой идут скидки на все, даже на рестораны и кафе. Фургала показал пример, как нужно общаться с народом, как работу работать: он же начал забирать у чиновников и отдавать народу (те же зарплаты урезал, яхту на продажу выставил, льготы какие-то отменил: те же бесконечные перелёты в Москву...), а чиновникам все это, конечно же, не понравилось. Почему? Потому что они уже привыкли жить вольготно, сытно, кушать лучше, когда многие семьи живут, отаказывая себе во многом.
103
Смешно, если он был бандитом , то как же эта власть допустила его до Губернаторов , а сейчас что, с кем то не поделился и стал бандит . Власть допустившая бандита и убийцу к власти, заведома зная это и не чего не принявшая столько время, сама бандитская власть , которую надо судит
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14
москва
хабаровск
владивосток
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:175:3072:1903_1400x0_80_0_0_22ea3ed57ffdfd48536c340f60e1e8fa.jpg
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, дмитрий песков, москва, хабаровск, владивосток, общество

В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

12:51 20.07.2020
73565
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
Митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
"На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко", - сказал Песков журналистам, добавив, что об этом говорил и полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был в Хабаровске.
"Главное - это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению", - уточнил Песков.
Он добавил, что власти региона должны разговаривать с гражданами. "Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона", - заключил Песков.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:48
В планах Путина пока нет поездки в Хабаровск, заявил Песков
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ТрутневДмитрий ПесковМоскваХабаровскВладивостокОбщество
Популярные комментарии
При любом раскладе, факт то, что хабаровчане положили начало изменений в выстраивании отношений между Москвой и регионами. МО тоже регион, потому что у нас тоже пенсии ниже, чем в Москве, льготы на услуги ЖКХ не те, нет для нас социальных карт как для москвичей, по которой идут скидки на все, даже на рестораны и кафе. Фургала показал пример, как нужно общаться с народом, как работу работать: он же начал забирать у чиновников и отдавать народу (те же зарплаты урезал, яхту на продажу выставил, льготы какие-то отменил: те же бесконечные перелёты в Москву...), а чиновникам все это, конечно же, не понравилось. Почему? Потому что они уже привыкли жить вольготно, сытно, кушать лучше, когда многие семьи живут, отаказывая себе во многом.
20 июля, 13:40
Klara Kurtz
77021122
Смешно, если он был бандитом , то как же эта власть допустила его до Губернаторов , а сейчас что, с кем то не поделился и стал бандит . Власть допустившая бандита и убийцу к власти, заведома зная это и не чего не принявшая столько время, сама бандитская власть , которую надо судит
20 июля, 15:10
Giz144 Giz144
56200011
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