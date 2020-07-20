В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя несанкционированные митинги в Хабаровске, заявил, что региональные власти должны выстраивать постоянный, бесперебойный диалог с жителями, а чиновники должны работать четко.
Митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
"На первом плане четкое функционирование региональных властей, потому что, несмотря ни на что, несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко", - сказал Песков журналистам, добавив, что об этом говорил и полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был в Хабаровске.
"Главное - это бесперебойное и четкое функционирование региональных властей, чтобы не срывались никакие программы развития, оказания всех необходимых услуг населению", - уточнил Песков.
Он добавил, что власти региона должны разговаривать с гражданами. "Должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с жителями региона", - заключил Песков.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.