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Кабмин выделит средства на отсрочки платежей льготных кредитов аграриям
Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на предоставление отсрочки платежей по полученным аграриями льготным кредитам, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:30
дмитрий патрушев
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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дмитрий патрушев, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Кабмин выделит средства на отсрочки платежей льготных кредитов аграриям

12:30 20.07.2020
36
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на предоставление отсрочки платежей по полученным аграриями льготным кредитам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
На совещании у президента РФ о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в мае глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил главу государства разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям.
"Правительство предоставит агариям возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. Эту меру поддержки обсуждали на совещании у президента 20 мая. В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году. Этот займ можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам. На такую же отсрочку могут рассчитывать и заемщики, которым был предоставлен инвестиционный кредит", - сказал Мишустин.
По его словам, объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, в том числе 4 миллиарда рублей будут направлены на поддержку аграриев уже в этом году. "В следующем еще 6 миллиардов за счет перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано", - отметил премьер.
Кроме того, рассказал глава кабмина, правительством подписано постановление, которое дает аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в соответствующий перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам при условии, что половина их дохода получена от этих сезонных работ.
"Рассчитываем, что теперь больше сельхозпроизводителей будут пользоваться такой формой поддержки. В обновленный документ, помимо уборки урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций", - добавил Мишустин.
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Дмитрий ПатрушевМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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