Кабмин выделит средства на отсрочки платежей льготных кредитов аграриям

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на предоставление отсрочки платежей по полученным аграриями льготным кредитам, сообщил премьер-министр РФ Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на предоставление отсрочки платежей по полученным аграриями льготным кредитам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На совещании у президента РФ о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в мае глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев попросил главу государства разрешить пролонгацию действующих льготных кредитов аграриям.

"Правительство предоставит агариям возможность отсрочить платежи по льготным кредитам. Эту меру поддержки обсуждали на совещании у президента 20 мая. В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году. Этот займ можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам. На такую же отсрочку могут рассчитывать и заемщики, которым был предоставлен инвестиционный кредит", - сказал Мишустин.

По его словам, объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, в том числе 4 миллиарда рублей будут направлены на поддержку аграриев уже в этом году. "В следующем еще 6 миллиардов за счет перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано", - отметил премьер.

Кроме того, рассказал глава кабмина, правительством подписано постановление, которое дает аграриям, чьи сезонные виды деятельности включены в соответствующий перечень, возможность получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам при условии, что половина их дохода получена от этих сезонных работ.