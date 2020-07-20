В Берлине прошла церемония памяти участников немецкого Сопротивления

Торжественная церемония памяти участников немецкого Сопротивления и 76-летия покушения на Гитлера в рамках "Операции "Валькирия" в Берлине

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Нацисты могли убить своих политических противников, но они не могли поколебать их позиции, заявила глава Нацисты могли убить своих политических противников, но они не могли поколебать их позиции, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая на торжественной церемонии в мемориальном комплексе Плоцензее, посвященной памяти участников немецкого Сопротивления во время Второй мировой войны и 76-й годовщины со дня покушения на нацистского диктатора Адольфа Гитлера

Заговор 20 июля, также известный как операция "Валькирия", был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта - армии нацистской Германии. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года, который привел к гибели четырех человек, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - Гитлер был только ранен. Поддерживающие заговорщиков войска в Берлине не имели успеха. Большинство участников заговора были казнены, их родственники - репрессированы.

"Это было восстание совести. Эти люди решились на восстание, осознавая, что ценой провала будут их жизни... Нацисты могли убить этих людей, но не поколебать их позиции", - заявила Крамп-Карренбауэр.

"Семьдесят шесть лет назад потерпели поражение повстанцы во главе с Клаусом фон Штауффенбергом, готовившие покушение на Гитлера и операцию "Валькирия". Штауффенберг и многие другие лидеры организовали попытку переворота, были расстреляны в ночь на 21 июля. Заговорщики и их близкие были жестоко репрессированы нацистами: только здесь, в мемориале Плоцензее, были расстреляны 89 человек, которые были связаны с восстанием 20 июля 1944 года", - сказал собравшимся бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

По словам Мюллера , нацисты "сделали все, чтобы представить заговорщиков мелкой группой предателей и одиночек", поэтому сегодня тем более необходимо отдать "должные почести мужчинам и женщинам, связанным с 20 июля". Эти воспоминания "должны укрепить нас в том, чтобы противостоять любой попытке лжи и оправдания преступлений национал-социализма", добавил бургомистр.

"Вопрос о смысле 20 июля не был вопросом для всех немцев после 1945 года. Он не стал поводом для скорби всех немцев. Если бы это было так, семьи казненных пережили бы потери более легко. Это было не так, и почему это было не так, говорит нам многое о немцах и их отношении к себе и своему прошлому", - заявил на церемонии внук Клауса фон Штауффенберга, предприниматель Филипп фон Шультес.

Он добавил, что для многих немецких приверженцев идей нацизма, либо для людей, которые были вынуждены слепо подчиняться гитлеровской клике, "казненные в Плоцензее стали тихо кричащим вызовом собственному предательству".

"Попытки сопротивления и покушения на Гитлера и его преступный режим потерпели неудачу, но история превратила эту неудачу в успех. Этот успех определяет нашу немецкую идентичность. Где бы не появлялись мужественные люди - в рабочем движении, профсоюзах, церкви, из консервативного или социалистической лагеря, из ссылки или внутри страны, из сферы культуры, армии - они освобождали Германию от непосильной муки, связанной с мыслью о том, что якобы противостояния не было, не было попыток изменить судьбу", - добавил Шультес.