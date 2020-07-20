https://ria.ru/20200720/1574588069.html
Структура X5 создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов
Компания 5Post, входящая в X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), запускает сеть собственных пунктов выдачи заказов,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:20
2020-07-20T12:20
пятерочка (сеть магазинов)
альфа-групп
нижний новгород
x5 retail group
москва
московская область (подмосковье)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568879069_0:269:2580:1720_1400x0_80_0_0_9767cfcde443a4f519ded6941d569375.jpg
https://realty.ria.ru/20200708/1574040113.html
https://realty.ria.ru/20200415/1570064695.html
нижний новгород
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568879069_0:269:2580:1720_1400x0_80_0_0_9767cfcde443a4f519ded6941d569375.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568879069_0:0:2294:1720_1400x0_80_0_0_16766cfff2d9af772cce3104b160e505.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568879069_552:242:2030:1720_1400x0_80_0_0_60d51a93e28aec76dcaa19a685e8378e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятерочка (сеть магазинов), альфа-групп, нижний новгород, x5 retail group, москва, московская область (подмосковье), экономика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Компания 5Post, входящая в X5
Retail Group (управляет сетями "Пятерочка
", "Перекресток" и "Карусель"), запускает сеть собственных пунктов выдачи заказов, говорится в сообщении X5.
"В рамках проекта уже открыты пять пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве
и Московской области
. До конца года планируется запуск 45 пилотных пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге
, Нижнем Новгороде
, Екатеринбурге
и других городах-миллионниках. Пункт выдачи, расположенный в формате shop-in-shop непосредственно в магазине, состоит из клиентского зала и складской зоны", - говорится в релизе.
Пункты выдачи заказов будут располагаться в магазинах "Пятерочка", через них на первом этапе будут выдаваться только заказы интернет-магазина Ozon. X5 отмечает, что с помощью пунктов выдачи 5Post предоставит потребителям ряд дополнительных услуг, среди которых примерка, частичный выкуп, выдача негабаритного и крупного товара.
Ритейлер добавляет, что новые пункты 5Post расширят пропускную способность выдачи заказов, уже действующей на кассах и в постаматах в магазинах "Пятерочка". Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов отметил, что мировой рынок доставки онлайн-заказов продолжает расти, при этом опережающими темпами развивается сегмент Click & Collect (заказ товара через интернет и получение его в магазине).
"Свободный график получения посылки, отсутствие необходимости ожидать курьера, более низкая стоимость услуги и близость к дому обусловили стремительное развитие рынка пунктов выдачи заказов и локеров, повышенный интерес покупателей к этой услуге", - добавил Дырдасов, слова которого приводятся в релизе.
X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% - до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО - на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп
" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.