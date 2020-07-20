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Структура X5 создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов
Компания 5Post, входящая в X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), запускает сеть собственных пунктов выдачи заказов,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:20
пятерочка (сеть магазинов)
альфа-групп
нижний новгород
x5 retail group
москва
московская область (подмосковье)
экономика
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нижний новгород
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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пятерочка (сеть магазинов), альфа-групп, нижний новгород, x5 retail group, москва, московская область (подмосковье), экономика

Структура X5 создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов

12:20 20.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники на автокаре в распределительном центре компании X5 Retail Group
Сотрудники на автокаре в распределительном центре компании X5 Retail Group
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники на автокаре в распределительном центре компании X5 Retail Group. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Компания 5Post, входящая в X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), запускает сеть собственных пунктов выдачи заказов, говорится в сообщении X5.
"В рамках проекта уже открыты пять пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве и Московской области. До конца года планируется запуск 45 пилотных пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах-миллионниках. Пункт выдачи, расположенный в формате shop-in-shop непосредственно в магазине, состоит из клиентского зала и складской зоны", - говорится в релизе.
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Пункты выдачи заказов будут располагаться в магазинах "Пятерочка", через них на первом этапе будут выдаваться только заказы интернет-магазина Ozon. X5 отмечает, что с помощью пунктов выдачи 5Post предоставит потребителям ряд дополнительных услуг, среди которых примерка, частичный выкуп, выдача негабаритного и крупного товара.
Ритейлер добавляет, что новые пункты 5Post расширят пропускную способность выдачи заказов, уже действующей на кассах и в постаматах в магазинах "Пятерочка". Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов отметил, что мировой рынок доставки онлайн-заказов продолжает расти, при этом опережающими темпами развивается сегмент Click & Collect (заказ товара через интернет и получение его в магазине).
"Свободный график получения посылки, отсутствие необходимости ожидать курьера, более низкая стоимость услуги и близость к дому обусловили стремительное развитие рынка пунктов выдачи заказов и локеров, повышенный интерес покупателей к этой услуге", - добавил Дырдасов, слова которого приводятся в релизе.
X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 17 025. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% - до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО - на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.
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Пятерочка (сеть магазинов)Альфа-ГруппНижний НовгородX5 Retail GroupМоскваМосковская область (Подмосковье)Экономика
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