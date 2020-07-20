Структура X5 создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Компания 5Post, входящая в Компания 5Post, входящая в X5 Retail Group (управляет сетями " Пятерочка ", "Перекресток" и "Карусель"), запускает сеть собственных пунктов выдачи заказов, говорится в сообщении X5.

Нижнем Новгороде, "В рамках проекта уже открыты пять пунктов выдачи заказов, расположенных в Москве Московской области . До конца года планируется запуск 45 пилотных пунктов выдачи заказов в Санкт-Петербурге Екатеринбурге и других городах-миллионниках. Пункт выдачи, расположенный в формате shop-in-shop непосредственно в магазине, состоит из клиентского зала и складской зоны", - говорится в релизе.

Пункты выдачи заказов будут располагаться в магазинах "Пятерочка", через них на первом этапе будут выдаваться только заказы интернет-магазина Ozon. X5 отмечает, что с помощью пунктов выдачи 5Post предоставит потребителям ряд дополнительных услуг, среди которых примерка, частичный выкуп, выдача негабаритного и крупного товара.

Ритейлер добавляет, что новые пункты 5Post расширят пропускную способность выдачи заказов, уже действующей на кассах и в постаматах в магазинах "Пятерочка". Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов отметил, что мировой рынок доставки онлайн-заказов продолжает расти, при этом опережающими темпами развивается сегмент Click & Collect (заказ товара через интернет и получение его в магазине).

"Свободный график получения посылки, отсутствие необходимости ожидать курьера, более низкая стоимость услуги и близость к дому обусловили стремительное развитие рынка пунктов выдачи заказов и локеров, повышенный интерес покупателей к этой услуге", - добавил Дырдасов, слова которого приводятся в релизе.