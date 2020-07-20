https://ria.ru/20200720/1574587374.html
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра науки Марину Лукашевич, проходящую по делу о хищении 50 миллионов рублей. Соответствующее... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:10
2020-07-20T13:05
россия
происшествия
михаил мишустин
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Aleksey Salamatin
получают такие бешеные зарплаты и еще воруют - не понимаю, когда же вы накушаетесь - не ненасытные
141
Make Yellowstone Great Again
А у Владимира Потанина 23,2 млрд долларов. И все сам заработал честным трудом.
134
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россия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, михаил мишустин
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
освободил от должности замминистра науки Марину Лукашевич, проходящую по делу о хищении 50 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Тверской суд до 16 августа арестовал Лукашевич и ее предполагаемого соучастника, экс-главу департамента ведомства Михаила Попова.
Согласно озвученным в суде материалам дела, министерство заключило несколько госконтрактов с "Центром развития науки", гендиректором которого на тот момент была Марина Лукашевич. По версии следователей, взамен ведомство получило от центра работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах".
Эксперты следствия посчитали, что представленные работы не представляют научной ценности.
Потерпевшим по делу признано Министерство просвещения, в которое в 2018 году вошла часть Министерства образования и науки. Общий ущерб оценили в сумму более пятидесяти миллионов рублей.
Лукашевич не согласилась с предъявленными обвинениями, а ее адвокаты обжаловали арест. В суде она заявила, что разработанная по указанным контрактам модель в период пандемии коронавируса позволила оказывать качественные образовательные услуги.
Марина Лукашевич работала в структурах Министерства образования и науки с 1998 года.