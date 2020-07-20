Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра науки Марину Лукашевич, проходящую по делу о хищении 50 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тверской суд до 16 августа арестовал Лукашевич и ее предполагаемого соучастника, экс-главу департамента ведомства Михаила Попова.

Согласно озвученным в суде материалам дела, министерство заключило несколько госконтрактов с "Центром развития науки", гендиректором которого на тот момент была Марина Лукашевич. По версии следователей, взамен ведомство получило от центра работы, "основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах".

Эксперты следствия посчитали, что представленные работы не представляют научной ценности.

Потерпевшим по делу признано Министерство просвещения, в которое в 2018 году вошла часть Министерства образования и науки. Общий ущерб оценили в сумму более пятидесяти миллионов рублей.

Лукашевич не согласилась с предъявленными обвинениями, а ее адвокаты обжаловали арест. В суде она заявила, что разработанная по указанным контрактам модель в период пандемии коронавируса позволила оказывать качественные образовательные услуги.