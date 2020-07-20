Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников

УФА, 20 июл – РИА Новости. Башкирские полицейские задержали жителя города Октябрьского, который напал с ножом на троих собутыльников, двое из которых скончались, сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, потасовка произошла в одном из общежитий города Октябрьского 18 июля. В отдел полиции поступило сообщение из городской больницы, куда доставили троих мужчин: 41, 31 и 36 лет, с ножевыми ранениями, двое из которых позже скончались, третий после оказания медицинской помощи отпущен домой.

"Уголовным розыском совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД по Башкирии и следователями СКР установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 46-летний житель города Октябрьского. Оперативниками мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.