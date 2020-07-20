https://ria.ru/20200720/1574586876.html
Житель Башкирии напал с ножом на троих собутыльников
Башкирские полицейские задержали жителя города Октябрьского, который напал с ножом на троих собутыльников, двое из которых скончались, сообщила пресс-служба МВД РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:03
2020-07-20T12:03
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, происшествия
УФА, 20 июл – РИА Новости. Башкирские полицейские задержали жителя города Октябрьского, который напал с ножом на троих собутыльников, двое из которых скончались, сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, потасовка произошла в одном из общежитий города Октябрьского 18 июля. В отдел полиции поступило сообщение из городской больницы, куда доставили троих мужчин: 41, 31 и 36 лет, с ножевыми ранениями, двое из которых позже скончались, третий после оказания медицинской помощи отпущен домой.
"Уголовным розыском совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД по Башкирии
и следователями СКР установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 46-летний житель города Октябрьского. Оперативниками мужчина был доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. По версии следствия, 46-летний мужчина распивал алкогольные напитки с тремя соседями по общежитию. Когда спиртное закончилось, он ушел в магазин, по дороге встретил троих знакомых и привел их с собой. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.