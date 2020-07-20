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В Пермский край из Азербайджана и Армении вернулись 16 туристов
Шестнадцать жителей Пермского края, прибывших в аэропорт Екатеринбурга из Баку (Азербайджан) и Еревана (Армения), доставлены 18 и 19 июля в краевую столицу,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:47
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новости - туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
кольцово
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пермский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, кольцово, азербайджан, армения, пермский край, общество

В Пермский край из Азербайджана и Армении вернулись 16 туристов

11:44 20.07.2020 (обновлено: 11:47 20.07.2020)
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© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в фотобанкСотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Россия" из Денпасара в Москву
Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании Россия из Денпасара в Москву
© РИА Новости / Роман Шибаев
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Сотрудник медицинской службы измеряет температуру у граждан России, прилетевших рейсом авиакомпании "Россия" из Денпасара в Москву. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Шестнадцать жителей Пермского края, прибывших в аэропорт Екатеринбурга из Баку (Азербайджан) и Еревана (Армения), доставлены 18 и 19 июля в краевую столицу, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В Екатеринбург 18 июля прилетели шесть человек из Баку. В воскресенье, 19 июля, в аэропорт Кольцово прибыли десять жителей Прикамья из Еревана. Это жители, оказавшиеся за границей во время введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
19 июля, 10:37Распространение нового коронавируса
Свыше ста россиян вернулись на родину рейсом Ереван-Екатеринбург
В пресс-службе министерства информационного развития корреспонденту РИА Новости пояснили, что обе группы прибывших на родину туристов доставили в Пермь 18 и 19 июля, людей развезли по домам для прохождения обязательного карантина.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, более 580 из них уже вернулись домой.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4982 случая заражения COVID-19, выздоровели 3949 пациентов, 189 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.
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ТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКольцовоАзербайджанАрменияПермский крайОбщество
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