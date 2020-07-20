В Пермский край из Азербайджана и Армении вернулись 16 туристов

ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Шестнадцать жителей Пермского края, прибывших в аэропорт Екатеринбурга из Баку (Азербайджан) и Еревана (Армения), доставлены 18 и 19 июля в краевую столицу, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"В Екатеринбург 18 июля прилетели шесть человек из Баку. В воскресенье, 19 июля, в аэропорт Кольцово прибыли десять жителей Прикамья из Еревана. Это жители, оказавшиеся за границей во время введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства информационного развития корреспонденту РИА Новости пояснили, что обе группы прибывших на родину туристов доставили в Пермь 18 и 19 июля, людей развезли по домам для прохождения обязательного карантина.
По информации региональных властей, во время введения в апреле режима самоизоляции за границей оставались 860 пермяков в 82 странах, более 580 из них уже вернулись домой.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4982 случая заражения COVID-19, выздоровели 3949 пациентов, 189 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,7 тысячи человек.