Экспоцентр Узбекистана переоборудовали для первой помощи больным COVID-19

ТАШКЕНТ, 20 июл – РИА Новости. Национальный Экспоцентр в Национальный Экспоцентр в Ташкенте переоборудовали для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К понедельнику число зарегистрированных случаев составило 16 966, скончались 88 пациентов, 9127 выздоровели.

"В "Узэкспоцентре" создан распределительный центр на 500 мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус", - сказал представитель оперштаба. По его словам, созданные места будут находиться в резерве на случай, если число заболеваний будет расти. Здесь планируется оказывать первую помощь инфицированным и распределять их по клиникам.

За прошедшую неделю дополнительно к 16 действующим клиникам в Ташкенте примерно на 3,6 тысячи коек для больных COVID-19 создано еще семь провизорных клиник на 850 коек для пациентов с подозрением на коронавирус, добавили в оперштабе.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и мэру Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву из-за роста числа случаев коронавируса COVID-19 в столице Узбекистана.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.