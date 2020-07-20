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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574579866.html
В Казахстане за неделю умерли 210 пациентов с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 210 с 13 по 19 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 585, сообщило министерство... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T10:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
казахстан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
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коронавирус covid-19, воз, казахстан, в мире

В Казахстане за неделю умерли 210 пациентов с коронавирусом

10:29 20.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 210 с 13 по 19 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 585, сообщило министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 12 июля в Казахстане было зафиксировано 375 смертей от коронавирусной инфекции. В настоящее время Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.
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"Зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 13 по 19 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении Минздрава.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 71 тысячу. Количество выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКазахстанВ мире
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