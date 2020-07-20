В Казахстане за неделю умерли 210 пациентов с коронавирусом

АЛМА-АТА, 20 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 210 с 13 по 19 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 585, сообщило министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 12 июля в Казахстане было зафиксировано 375 смертей от коронавирусной инфекции. В настоящее время Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.
"Зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 13 по 19 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом", - говорится в сообщении Минздрава.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 71 тысячу. Количество выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.