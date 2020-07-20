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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43, до 5261, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область

Во Владимирской области выявили 43 новых случая заражения коронавирусом

09:51 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 43, до 5261, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5261 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлено 911 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 773, в Петушинском районе - 630, в Муроме - 460, в Ковровском районе - 404, в Александровском районе - 403, Собинском - 300, Вязниковском - 275, Юрьев-Польском - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4540 пациентов, умерли 108.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская область
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