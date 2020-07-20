В Казахстане опровергли данные о запрете телефонов для больных COVID-19

"Моим постановлением запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений врачами, работающими в грязной зоне, потому что эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции. Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио-, фото- и видеосъёмку в больнице. Объясню, почему. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни", - написала Есмагамбетова на своей странице в Facebook.