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В Казахстане опровергли данные о запрете телефонов для больных COVID-19
Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова опровергла слухи о том, что пациентам с коронавирусом в больницах запрещают пользоваться... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:35
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, западно-казахстанская область, казахстан, в мире

В Казахстане опровергли данные о запрете телефонов для больных COVID-19

09:32 20.07.2020 (обновлено: 09:35 20.07.2020)
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 20 июл - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова опровергла слухи о том, что пациентам с коронавирусом в больницах запрещают пользоваться телефонами, заявив, что нельзя только делать фото и видео.
Ранее казахстанские СМИ сообщили, что в Западно-Казахстанской области пациентам, госпитализированным с коронавирусом, запрещают пользоваться мобильными телефонами, якобы они могут стать одним из источников заражения, а родные больных из-за этого не могут связаться с ними.
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Есмагамбетова отметила, что "поступает очень много вопросов касательно использования мобильных телефонов пациентами с коронавирусной инфекцией".
"Моим постановлением запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений врачами, работающими в грязной зоне, потому что эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции. Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио-, фото- и видеосъёмку в больнице. Объясню, почему. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни", - написала Есмагамбетова на своей странице в Facebook.
Она отметила, что "видеозаписи используются как инструмент давления на медицинских работников, зачастую больные, не согласные с лечением согласно утверждённому протоколу оказывают давление на врачей и медсестер путём осуществления видеозаписи процедур". "Запрет на видео, аудио и фотосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими", - заявила Есмагамбетова.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838. Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Западно-Казахстанская областьКазахстанВ мире
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