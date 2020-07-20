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Стали известны планы на осенний семестр лучших вузов США
Более половины американских вузов планируют открыть свои двери для студентов предстоящей осенью, но значительно сократят присутствующих в аудитории и продолжат... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T09:27
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навигатор абитуриента, коронавирус covid-19, гарвардский университет, массачусетский технологический институт, колумбийский университет, калифорния, коннектикут, сша, в мире

Стали известны планы на осенний семестр лучших вузов США

09:19 20.07.2020 (обновлено: 09:27 20.07.2020)
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CC BY 2.0 / Phil Roeder / University of VirginiaУниверситет Виргинии
Университет Виргинии
CC BY 2.0 / Phil Roeder / University of Virginia
Университет Виргинии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Более половины американских вузов планируют открыть свои двери для студентов предстоящей осенью, но значительно сократят присутствующих в аудитории и продолжат учить онлайн. РИА Новости ознакомились с планами на осенний семестр пятерки самых престижных вузов Америки.
Начавшаяся весной пандемия коронавируса в США лишила университетских будней миллионы американских студентов. Вопреки ожиданиям, лето не принесло облегчения, напротив, число заболевших, особенно среди молодежи, продолжает стремительно расти, что оставляет вопросы о том, как и когда университеты смогут вернуться к обучению в привычном до COVID–19 понимании.
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Согласно последним данным портала The Chronicle of Higher Education, который анализирует данные о более 1,2 тысячи высших учебных заведений США, к занятиям в аудиториях своих воспитанников планируют допустить около 53% из них, 31% рассматривают возможность гибридной модели, совмещающей онлайн и персональное обучение, еще 10% выбирают дистанционное обучение.
Как убедились РИА Новости, большая доля учебных заведений, планирующая вернуться к традиционной форме обучения, – небольшие частные колледжи, число воспитанников которых невелико и позволяет реализовать требования социальной дистанции без особого труда. Между тем большинство крупных частных и государственных заведений предлагают гибридную форму обучения – откроют территорию и классы для приблизительно половины своих воспитанников, но продолжат основное обучение дистанционно.
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Гибридная модель для лучших

Так, лучший в США, по оценке аналитической компании Quacquarelli Symonds, Гарвардский Университет объявил в начале июля, что планирует открыть двери для 40% своих воспитанников.
Именно столько, посчитали в университете, удастся разместить на его территории с учетом требований социального дистанцирования в условиях пандемии. Приоритет в Гарварде в предстоящий осенний семестр будет отдан первокурсникам, которые только начинают свою студенческую жизнь, тогда как весной, напротив, они будут учиться дистанционно, а на кампус допустят выпускников, а также тех, кто не справился с онлайн курсами в первом семестре.
На случай, если на территории университета произойдет вспышка заболевания коронавирусом, сообщили в Гарварде, будут обеспечена возможность единовременного карантина для 250 человек.
Президент Стэнфордского Университета в Калифорнии объявил еще в начале июня, что осенний семестр начнется на неделю раньше обычного, 14 сентября и продлится до 20 ноября. Хотя конкретные детали того, как это произойдет, пока не известны, университет надеется уже осенью обеспечить первокурсникам возможность начать познавать прелести университетской жизни, налаживать контакты с преподавателями и сокурсниками.
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"Хотя на территории университета будут идти занятия, большинство курсов в 2020-2021 году по-прежнему пройдет онлайн", - сообщило руководство Стэнфорда, уточнив, что именно дистанционное обучение станет основным в будущем учебном году для большинства студентов этого престижного вуза.
Третий в рейтинге Quacquarelli Symonds Массачусетский технологический институт (MIT) предупредил в начале июля, что на его территорию в осенний семестр, который начнется 1 сентября, допустят только 4,5 тысячи студентов. Приоритет будет отдан тем, кто по каким-либо причинам не может учиться из дома, а также будущим выпускникам. Весной MIT надеется открыть двери для студентов начальных курсов.
"Большинство курсов осенью будут идти онлайн, те, кто будут находиться на территории кампуса, будут получать дополнительные консультации маленькими группами, когда это будет возможно", - отмечает руководство университета.
В общежитиях вуза закроют общие кухни, но зато предложат 40% скидку на питание в институтских столовых и кафе. Примечательно, что это не единственное поощрение своих воспитанников от престижного бостонского вуза: в отличие от Гарварда, сразу заявившего, что, независимо от формы обучения, стоимость его не изменится, Массачусетский технологический институт отменил планируемое повышение стоимости на предстоящий учебный год, а также предложил ряд других компенсаций, в том числе грант каждому студенту в размере 5 тысяч долларов и гарантию предоставления оплачиваемого исследования или другой работы по меньшей мере на один семестр будущего учебного года.
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Один из самых престижных в США государственных вузов, Университет Калифорнии в Беркли (University of California at Berkeley) также предлагает гибридную модель, при этом занятия на кампусе будут проходить ограниченными группами "для тех, кто этого захочет". "От студентов не будут требовать ходить на занятия или быть на территории университета, почти все занятия будут доступны дистанционно", - сообщили в университете.
Аналогичную представленным выше гибридную модель предлагает и частный Колумбийский университет в Нью-Йорке. "Курсы будут проходить в различных форматах, практически всегда онлайн обучение будет одной из опций. По мере того, как мы по возможности будем возобновлять присутственное обучение, мы технически оснащаем классы для того, чтобы каждый студент, независимо от того, присутствует он в классе или нет, мог принимать в нем участие", - отмечают в университете.
Согласно представленному ранее в июле плану, в сентябре Колумбийский университет откроет свою территорию для проживания студентов первых двух курсов, а весной общежития займут третье- и четверокурсники. Университет оговаривает вместе с тем, что этот план будет полностью зависеть от реальной ситуации и будет возможен лишь в том случае, если в Нью-Йорке будет введена четвертая фаза снятия коронавирусных ограничений.
Еще один престижный вуз - Йельский университет (штат Коннектикут) - также выбрал для предстоящего осеннего семестра гибридную модель. "В то время, как студенты могут вернуться на территорию кампуса New Haven и проживать в условиях "пониженной плотности", классы по большей части будут идти удаленно", - сообщил университет.
Резонность подобного подхода в условиях, когда число заболевших COVID–19 в США превысило 3,7 миллиона, подтверждает РИА Новости почетный профессор Университета Южной Калифорнии Уильям Тиерни (William G. Tierney). "Присутственное обучение является приоритетом, но в условиях пандемии онлайн обучение остается единственным способом до января", - сказал эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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