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Военные на внезапной проверке защитили аэродром от беспилотников
Российские военные в ходе внезапной проверки защитили аэродром в Волгоградской области от беспилотников условного противника, сообщили в Южном военном округе. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:34
каспийское море
южный военный округ
тор (зенитный ракетный комплекс)
панцирь-с1
сергей шойгу
волгоградская область
безопасность
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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каспийское море, южный военный округ, тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, сергей шойгу, волгоградская область, безопасность

Военные на внезапной проверке защитили аэродром от беспилотников

08:34 20.07.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник Охотник
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские военные в ходе внезапной проверки защитили аэродром в Волгоградской области от беспилотников условного противника, сообщили в Южном военном округе.
"Мобильные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку БЛА условного противника на аэродром "Мариновка" в Волгоградской области в ходе специальных учений в рамках внезапной проверки боевой готовности", - говорится в сообщении.
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Чтобы засечь и перехватить беспилотники, военные использовали комплексы "Житель" и "Красуха". После этого расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" условно уничтожили цели зенитными управляемыми ракетами с расстояния до 10 километров.
Отмечается, что один из дронов был "сбит" дежурным подразделением из стрелкового оружия на высоте 150 метров. Всего были привлечены более тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
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Каспийское мореЮжный военный округТор (зенитный ракетный комплекс)Панцирь-С1Сергей ШойгуВолгоградская областьБезопасность
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