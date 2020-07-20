https://ria.ru/20200720/1574575528.html
В Петербурге пожарные спасли 30 человек из дома, где загорелась квартира
Пожарные спасли 30 человек из дома в Петербурге, где в квартире произошел пожар и погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:20
2020-07-20T08:20
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150465/82/1504658249_0:152:1280:872_1400x0_80_0_0_93d63c91ab7fd418b0e3c1eba4bd9167.jpg
https://ria.ru/20200710/1574177613.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150465/82/1504658249_0:152:1280:872_1400x0_80_0_0_93d63c91ab7fd418b0e3c1eba4bd9167.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150465/82/1504658249_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_82a2ff011d1c25e5022d584bb8b7864f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150465/82/1504658249_110:0:1070:960_1400x0_80_0_0_0287bb51a883a9ec3303fee18b6cdbc5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия