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В Петербурге пожарные спасли 30 человек из дома, где загорелась квартира
Пожарные спасли 30 человек из дома в Петербурге, где в квартире произошел пожар и погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:20
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге пожарные спасли 30 человек из дома, где загорелась квартира

08:20 20.07.2020
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© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в Санкт-Петербурге
Тушение пожара в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Пожарные спасли 30 человек из дома в Петербурге, где в квартире произошел пожар и погибла пожилая женщина, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"На Гаванской улице, 55, на пятом этаже в ночь на 20 июля горела однокомнатная квартира, по всей площади. С вышележащих этажей спасено 30 человек", - говорится в сообщении.
В горевшей квартире обнаружили тело 85-летней женщины. В 04.21 пожар был потушен.
Сотрудник МЧС РФ
10 июля, 16:02
Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры в Москве
200212
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