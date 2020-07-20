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В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T11:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сколковский институт науки и технологий, общество

В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию

06:47 20.07.2020 (обновлено: 11:32 20.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сколтеха", который провел анализ совместно с другими научными организациями.

"Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории России, с данными о передвижении населения, ученые сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы", — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что работа велась исследователями из Центра наук о жизни "Сколтеха", Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича под руководством профессора "Сколтеха" Георгия Базыкина.
"Многие ранние случаи завоза вируса не дали вспышек в России. Тем не менее на данный момент в России циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах. Отдельное внимание ученые уделили вспышке инфекции в одной из больниц Санкт-Петербурга — НИИ имени Вредена, где заболело более 400 человек. Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге", — сообщает "Сколтех".
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В апреле заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ Вредена в Петербурге Дмитрий Пташников сообщил, что все сотрудники его отделения и он сам заразились коронавирусом.

"Геномная эпидемиология не только показывает, как вирус оказался в России, но и позволит понять то, что будет происходить дальше. Допустим, Россия откроет границы и начнут возникать новые случаи. Будут ли они результатом продолжения эпидемии в России или новых завозов? Сравнивая геномы новых и старых вирусов, мы сможем это выяснить", — приводятся в сообщении слова Базыкина.

Исследование было сделано на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории России в период с 11 марта по 23 апреля 2020 года. Результаты подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля — начале марта этого года. Препринт с результатами исследования опубликован в базе medRxiv.
"Сколтех" напоминает, что на данный момент Россия — четвертая страна в мире по числу зараженных коронавирусом, однако эпидемия в ней началась позже, чем во многих соседних странах.
Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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