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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане за сутки выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838, сообщила в понедельник межведомственная... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T06:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане за сутки выявили почти 1,5 тысячи случаев коронавируса

06:14 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовКазахстан
Казахстан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 20 июл - РИА Новости. В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.
Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.
"Зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 793, бессимптомных носителей - 706", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (226), Алма-Ате (221) и Карагандинской области (148).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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