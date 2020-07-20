Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России

"Сейчас это просто стало возможно делать напрямую. Поэтому первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным – это, конечно, агентства – рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован", - сказал глава Content Review.