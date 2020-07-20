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Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России
Отмена блокировки Telegram в России, обрадовавшая пользователей месяц назад, может ударить по рекламным и маркетинговым агентствам: после легализации... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T05:32
россия
telegram (приложение)
павел дуров
общество
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россия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, telegram (приложение), павел дуров, общество

Эксперт рассказал, кто пострадает от легализации Telegram в России

05:32 20.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип социальной сети "Телеграм" на фоне российского флага
Логотип социальной сети Телеграм на фоне российского флага
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Отмена блокировки Telegram в России, обрадовавшая пользователей месяц назад, может ударить по рекламным и маркетинговым агентствам: после легализации мессенджера крупные компании и банки могут размещать в нем рекламу напрямую, отказавшись от услуг посредников, заявил РИА Новости руководитель агентства Content Review Сергей Половников.
Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
По словам Половникова, после разблокировки в мессенджер, в первую очередь, вернулись те компании, которые и без того там присутствовали, но не могли это делать официально. Крупные компании и банки размещали рекламу в Telegram и во время блокировки, но делали это через агентства, пояснил эксперт.
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"Сейчас это просто стало возможно делать напрямую. Поэтому первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным – это, конечно, агентства – рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован", - сказал глава Content Review.
По его мнению, в ближайшем будущем Telegram, потерпевший неудачу с выпуском собственной криптовалюты, запустит новую систему монетизации.
"Что изменится в ближайший год – это 100% будет введена дополнительная система монетизации. Понятно, что у Дурова (основателя Telegram – ред.) не получилось с криптовалютой, поэтому Telegram так или иначе начнет либо сам продавать рекламу, либо запустит некий механизм для упорядочивания этого рынка. А если новый механизм монетизации придет, то это приведет в Telegram "белые" деньги, и мы сможем, наконец, оценивать нормально рынок рекламы в Telegram", - уверен эксперт.
Он также не исключает, что после отмены блокировки Telegram, пользующийся большой популярностью, будет включен в список приложений для предустановки на продаваемые в России устройства. "Это вполне логичный следующий шаг в контексте, так скажем, неофициального, но явного сближения Дурова с российскими властями", - полагает эксперт.
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