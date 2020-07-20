Эксперт назвал четыре главные причины "смерти" аккумулятора автомобиля

Колодочкин призвал автовладельцев не экономить при покупке новой батареи. Эксперт заметил, что многие предприниматели пытаются удешевить производство АКБ, уменьшив чисто свинцовых пластин. В "облегченном" варианте аккумулятор проработает некоторое время, однако повышенную нагрузку, например эксплуатацию машины зимой, он уже не выдержит.

"Ведь чем меньше пластин, тем ниже емкость, а также ресурс. А потому долго такая батарея не проработает", — заметил автоэксперт.

Другой причиной преждевременного выхода из строя батареи может стать установка изделия неправильной системы.

"Некоторые современные АКБ производят по технологии AGM. Они рассчитаны на куда большее количество циклов "разряда-заряда". Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами "Старт/стоп", — пояснил эксперт.

Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи "обычную", и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро, предупредил Колодочкин.

Еще одной причиной преждевременной "смерти" АКБ являются перепады температуры, продолжил эксперт. По его словам, все, что требуется от автовладельца, — хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.