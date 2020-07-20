https://ria.ru/20200720/1574573159.html
Эксперт назвал четыре главные причины "смерти" аккумулятора автомобиля
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин назвал четыре основные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T04:48
2020-07-20T16:25
россия
михаил колодочкин
авто
за рулем
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Александр Евдокимов
Пример, как можно высосать статью из пальца.
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Александр Евдокимов
В журнале "За рулем" похоже экспертами подрабатывают школьники из "Яндекс.Дзена"
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, михаил колодочкин, авто, за рулем
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Эксперт журнала "За рулем
" Михаил Колодочкин назвал
четыре основные причины преждевременного выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля.
Колодочкин призвал автовладельцев не экономить при покупке новой батареи. Эксперт заметил, что многие предприниматели пытаются удешевить производство АКБ, уменьшив чисто свинцовых пластин. В "облегченном" варианте аккумулятор проработает некоторое время, однако повышенную нагрузку, например эксплуатацию машины зимой, он уже не выдержит.
"Ведь чем меньше пластин, тем ниже емкость, а также ресурс. А потому долго такая батарея не проработает", — заметил автоэксперт.
Другой причиной преждевременного выхода из строя батареи может стать установка изделия неправильной системы.
"Некоторые современные АКБ производят по технологии AGM. Они рассчитаны на куда большее количество циклов "разряда-заряда". Поэтому их надлежит использовать в автомобилях с системами "Старт/стоп", — пояснил эксперт.
Однако владельцы таких машин ради экономии часто приобретают взамен вышедшей из строя штатной батареи "обычную", и в этих случаях выход новой АКБ из строя происходит очень быстро, предупредил Колодочкин.
Еще одной причиной преждевременной "смерти" АКБ являются перепады температуры, продолжил эксперт. По его словам, все, что требуется от автовладельца, — хотя бы изредка контролировать состояние аккумулятора в жаркое и холодное время.
Кроме того, причиной преждевременного выхода из строя АКБ может стать водительская халатность, отметил Колодочкин. Он указал, что некоторые автовладельцы могут приобрести батарею, не подходящую не только по типу или электрическим параметрам, но даже по размерам.