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Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
Рэпер Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США шутил про коронавирус, ругался, плакал от воспоминаний и... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T03:45
канье уэст
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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канье уэст, сша, в мире

Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию

03:43 20.07.2020 (обновлено: 03:45 20.07.2020)
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© REUTERS / RANDALL HILLКанье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США
© REUTERS / RANDALL HILL
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Рэпер Канье Уэст на первой встрече со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США шутил про коронавирус, ругался, плакал от воспоминаний и цитировал Библию, его часовое общение с собравшимися транслировалось в Youtube.
Уэст был в бронежилете с надписью "Security", с выбритым на затылке числом 2020, без маски и общался с небольшого возвышения, которое позволяло ему быть всего не голову выше публики, стоявшей близко к нему, не соблюдая рекомендованную социальную дистанцию. Мероприятие проходило в Южной Каролине, на нем присутствовали около 200 человек.
"Я был в стане (президента США Дональда) Трампа четыре года. Я объясню. Демократам плевать на черных… Политики, Америка, Трамп, Байден или Канье Уэст не могут освободить нас. Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной", - сказал музыкант.
Он попросил не считать, что его появление на политической арене - это просто попытка оттянуть у демократов голоса афроамериканцев. Во время своего выступления Уэст часто не стеснялся в выражениях.
Фотография, опубликованная на странице Канье Уэста в Twitter
17 июля, 17:17
Канье Уэст опубликовал фотографию скалы президентов США со своим лицом
"Мы все равны в глазах Господа. Иногда людьми управляют демоны, иногда людьми управляет окружающая среда, в которой мы находимся. Но мы все люди Божии… Нет плохих, нет хороших, нет красных или синих (цвета Республиканской и Демократической партий – ред.). Вот, почему мои волосы сегодня сиреневые", - продолжал Уэст под возгласы одобрения аудитории.
Он высказал мнение, что нет такой вещи как нелегальная иммиграция, потому что эти люди, по его словам, работают и поддерживают США, а потому им нужно дать возможность быть свободными.
Потом музыкант со смехом и шутками в лицах рассказал, как его девушка и будущая жена Ким Кардашьян сообщила ему о своей беременности и как было принято решение сохранить ребенка. Это навело его на воспоминания о собственной судьбе.
"Меня спасла моя мама. Мой отец хотел, чтобы был аборт. Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят", - на этих словах рэпер разрыдался.
Ему потребовалось некоторое время и голоса поддержки из зала, чтобы прийти в себя и начать критиковать аборты, при этом выступая за их легализацию и периодически вступая в дискуссию с гостями. По мнению Уэста, тем, кто рожает, надо оказывать материальную поддержку: "Каждой, у кого рождается ребенок, - миллион долларов".
Американская певица Кэтрин Элизабет Хадсон (Кэти Перри) и американский исполнитель хип-хопа Канье Омари Уэст
13 июля, 00:25Культура
Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты
"У меня нет финансирования для этого, но у меня есть платформа, чтобы выдвинуть идею", - добавил кандидат в президенты.
Уэст также высказался в пользу мощного оружейного потенциала страны. "Если придут другие страны, а у вас не будет оружия, что, по-вашему, будет? Вас поработят!" - пояснил он.
Под конец ему пришлось попросить вывести из зала одного недовольного гостя, а закончил Уэст мероприятие просьбой к публике оценить его выступление как "очень хорошее" или "очень плохое". После пары противоположных выкриков из зала он тут же попрощался и убежал за кулисы.
Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.
По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты от двух ведущих партий - Республиканской и Демократической - в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, - бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.
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Канье УэстСШАВ мире
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03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
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03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
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