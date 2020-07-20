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В экзотических странах рассказали, когда и как будут принимать туристов
Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:30
сейшельские острова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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сейшельские острова, руанда, шри-ланка, филиппины, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм

В экзотических странах рассказали, когда и как будут принимать туристов

07:18 20.07.2020 (обновлено: 07:30 20.07.2020)
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© Фото : Александр АндреевФилиппины, Сиаргао, остров Даку
Филиппины, Сиаргао, остров Даку
© Фото : Александр Андреев
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает TourDom.
Гостям также придется заранее найти и забронировать место для прохождения карантина и организовать прохождение теста на COVID-19.
15 августа собирается начать прием гостей Шри-Ланка, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса. По его словам, "во время пребывания на острове туристы должны сдать тест на коронавирус три или четыре раза".
Попасть в страну можно будет по электронной визе, за оформление которой придется заплатить 100 долларов.
Но, как отметил посол, "если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой".
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Подтвердили намерение открыть коммерческое авиасообщение с 1 августа на Сейшелах.
Пассажиры, отправляющиеся туда, должны будут предъявить бронь на весь период отдыха и справку об отсутствии вируса, полученную не ранее чем за три дня до вылета. В стране их ждут проверка температуры, заполнение форм и, при наличии симптомов, сдача экспресс-теста.
В Африке туристам с августа станет доступно сафари в Руанде - там открывается международное сообщение. В аэропорту потребуется предъявить негативные результаты анализов сроком не более трех дней, а после прибытия нужно сдать еще один тест и в ожидании ответа в течение суток изолироваться в отеле за свой счет. При этом национальные парки уже открыты для посещения туристами.
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ТуризмСейшельские островаРуандаШри-ЛанкаФилиппиныКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыНовости - Туризм
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