В экзотических странах рассказали, когда и как будут принимать туристов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает TourDom.

Гостям также придется заранее найти и забронировать место для прохождения карантина и организовать прохождение теста на COVID-19.

15 августа собирается начать прием гостей Шри-Ланка, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса. По его словам, "во время пребывания на острове туристы должны сдать тест на коронавирус три или четыре раза".

Попасть в страну можно будет по электронной визе, за оформление которой придется заплатить 100 долларов.

Но, как отметил посол, "если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой".

Подтвердили намерение открыть коммерческое авиасообщение с 1 августа на Сейшелах.

Пассажиры, отправляющиеся туда, должны будут предъявить бронь на весь период отдыха и справку об отсутствии вируса, полученную не ранее чем за три дня до вылета. В стране их ждут проверка температуры, заполнение форм и, при наличии симптомов, сдача экспресс-теста.