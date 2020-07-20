https://ria.ru/20200720/1574572186.html
В экзотических странах рассказали, когда и как будут принимать туристов
Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:18
2020-07-20T07:30
сейшельские острова
руанда
шри-ланка
филиппины
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
туристы
новости - туризм
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https://ria.ru/20200719/1574538005.html
сейшельские острова
руанда
шри-ланка
филиппины
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152196/16/1521961699_0:94:1800:1107_1400x0_80_0_0_b57c8b28f98f7f1065366e6d0be7422e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сейшельские острова, руанда, шри-ланка, филиппины, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Филиппины планируют с 1 августа пускать к себе иностранцев, имеющих действующие долгосрочные визы, но новые документы пока выдаваться не будут, сообщает
TourDom.
Гостям также придется заранее найти и забронировать место для прохождения карантина и организовать прохождение теста на COVID-19.
15 августа собирается начать прием гостей Шри-Ланка, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится. Об этом заявил посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса. По его словам, "во время пребывания на острове туристы должны сдать тест на коронавирус три или четыре раза".
Попасть в страну можно будет по электронной визе, за оформление которой придется заплатить 100 долларов.
Но, как отметил посол, "если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой".
Подтвердили намерение открыть коммерческое авиасообщение с 1 августа на Сейшелах.
Пассажиры, отправляющиеся туда, должны будут предъявить бронь на весь период отдыха и справку об отсутствии вируса, полученную не ранее чем за три дня до вылета. В стране их ждут проверка температуры, заполнение форм и, при наличии симптомов, сдача экспресс-теста.
В Африке туристам с августа станет доступно сафари в Руанде - там открывается международное сообщение. В аэропорту потребуется предъявить негативные результаты анализов сроком не более трех дней, а после прибытия нужно сдать еще один тест и в ожидании ответа в течение суток изолироваться в отеле за свой счет. При этом национальные парки уже открыты для посещения туристами.