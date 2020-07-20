Калифорнийцу дали пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Калифорнийца приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку продать поддельные работы Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баскии и других художников галерее в Южной Флориде, . Калифорнийца приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку продать поддельные работы Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баскии и других художников галерее в Южной Флориде, сообщает The Art Newspaper.

Продюсер Филип Райтер, который живет в Западном Голливуде, признал свою вину по трем статьям: интернет-мошенничество, хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконный возврат налогов.

Он выдавал поддельные работы Жана-Мишеля Баскии, Кита Харинга, Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола за оригинальные, составляя на них письма и чеки за предыдущие покупки, которые подтверждали их аутентичность и происхождение. На некоторых документах были фальшивые печати, которые говорили о принадлежности работ к наследию уже умерших художников.