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Калифорнийцу дали пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии
Калифорнийца приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку продать поддельные работы Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баскии и других художников галерее в Южной... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T02:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энди уорхол (андрей вархола), новости культуры, музеи, рой лихтенштейн

Калифорнийцу дали пять лет тюрьмы за продажу подделок Уорхола и Баскии

02:24 20.07.2020
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© AP Photo / United States Attorney Central District of CaliforniaПоддельные картины, выдаваемые за авторство Жана-Мишеля Баския Филипом Райтером
Поддельные картины, выдаваемые за авторство Жана-Мишеля Баския Филипом Райтером
© AP Photo / United States Attorney Central District of California
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Калифорнийца приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку продать поддельные работы Энди Уорхола, Жана-Мишеля Баскии и других художников галерее в Южной Флориде, сообщает The Art Newspaper.
Продюсер Филип Райтер, который живет в Западном Голливуде, признал свою вину по трем статьям: интернет-мошенничество, хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконный возврат налогов.
Он выдавал поддельные работы Жана-Мишеля Баскии, Кита Харинга, Роя Лихтенштейна и Энди Уорхола за оригинальные, составляя на них письма и чеки за предыдущие покупки, которые подтверждали их аутентичность и происхождение. На некоторых документах были фальшивые печати, которые говорили о принадлежности работ к наследию уже умерших художников.
В общей сложности благодаря своим мошенническим схемам он намеревался получить более шести миллионов долларов, на сегодняшний день доказанные потери от его деятельности составили более 750 тысяч долларов.
Работа Жана-Мишеля Баскии SAMO 1979 год
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КультураЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Новости культурыМузеиРой Лихтенштейн
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