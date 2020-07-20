Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200720/1574508166.html
Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов
Восстановления авиасообщения с Турцией ожидают со дня на день. О том, что рейсы возобновляются, уже даже объявляли, но информация пока не подтвердилась. О том,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T08:00
туризм
дмитрий горин
анталья (провинция)
аланья (город)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456716_0:238:3072:1965_1400x0_80_0_0_dcaed9133915470a60c841b6ee833f77.jpg
https://ria.ru/20200715/1574403110.html
https://ria.ru/20200715/1574398710.html
https://ria.ru/20200714/1574288579.html
анталья (провинция)
аланья (город)
турция
белоруссия
стамбул
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456716_0:238:3072:1965_1400x0_80_0_0_dcaed9133915470a60c841b6ee833f77.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456716_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a359f1495ab10f877156cdb1790845f7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456716_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_59ff96f48360952bea6fcfb4c688727c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий горин, анталья (провинция), аланья (город), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция, белоруссия, стамбул, украина

Уже скоро? Как Турция готовится к встрече российских туристов

08:00 20.07.2020
26419
© AFP 2020 / Ozan KoseБассейн отеля в Анталии
Бассейн отеля в Анталии
© AFP 2020 / Ozan Kose
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Восстановления авиасообщения с Турцией ожидают со дня на день. О том, что рейсы возобновляются, уже даже объявляли, но информация пока не подтвердилась. О том, как живет страна в ожидании туристов, какими стали пляжи и шведский стол, не подорожали ли путевки — в материале РИА Новости.

Охота за билетом

"Пользователи молниеносно отреагировали на известие о возобновлении полетов, появившееся на прошлой неделе, — рассказывает PR-директор метапоисковика авиабилетов Янис Дзенис. — Авиабилеты в Турцию стали искать в четыре раза чаще, чем накануне". Туристов интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум.
Но билеты пока не продаются, уточняет глава пресс-службы сервиса онлайн-бронирования Григорий Луговой.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
15 июля, 18:26Распространение нового коронавируса
В Турции заявили о возобновлении авиасообщения с Россией
Действительно, Минтранс России еще не уведомлял авиакомпании о восстановлении авиасообщения.
"Сейчас мы в начале переговорного процесса, определяется регламент, учитывающий принцип взаимности и эпидемиологическую обстановку в стране", — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
15 июля, 17:18Туризм
Турецкие туроператоры приветствуют возобновление авиасообщения с Россией
Лишь после этого авиакомпании получат слоты, согласуют все вопросы с авиационными властями обеих стран и откроют продажу билетов. Обычно это занимает от одной до трех недель, но в данном случае сроки могут и сократить.
Еще важный момент — корректировки в документы Росавиации, временно ограничивающие воздушное сообщение до 1 августа. В данный момент границы открыты только для тех, кто направляется на учебу, работу, лечение или для воссоединения семьи.

Как пандемия изменила курорты

"С 1 июня мы вернулись к нормальной жизни. Если бы не маска, постоянно лежащая в сумке, можно было бы подумать, что никакого карантина и не было", — говорит гид в Анталье Юстасия Булгакова.

Турция уже принимает туристов из трех десятков стран, в том числе Великобритании, Германии, Украины, Белоруссии, Казахстана. Прилетают и россияне — через Минск.
© AFP 2020 / Ozan KoseЛюди в медицинских масках в Стамбуле
Люди в медицинских масках в Стамбуле
© AFP 2020 / Ozan Kose
Люди в медицинских масках в Стамбуле
"Начались групповые экскурсии, в том числе морские", — добавляет фотограф Анна Харитонова, проживающая в Аланье. Кафе, рестораны работают, дискотеки и кальянные — еще нет.
Открываются отели — и небольшие городские, и крупные в пригороде. В каждом — бассейны, есть анимация. Главное новшество касается правил шведского стола.
© AFP 2020 / Ozan KoseРесторан в отеле в Анталье
Ресторан в отеле в Анталии
© AFP 2020 / Ozan Kose
Ресторан в отеле в Анталье

"Еда теперь за стеклом, в тарелки ее накладывают официанты, как и прежде — без ограничений", — пояснил гид в Анталье Никита Королев.

В супермаркетах и торговых центрах нужны маски. "Не во всех магазинах доступны примерочные и практически везде на входе измеряют температуру", — отмечает Юстасия Булгакова. В каждой торговой точке — санитайзеры для рук.
© AFP 2020 / Ozan KoseДезинфекция отеля в Анталье, Турция
Дезинфекция отеля в Анталии, Турция
© AFP 2020 / Ozan Kose
Дезинфекция отеля в Анталье, Турция
Для дезинфекции местные активно пользуются "Колонией" — популярным одеколоном. Протирают им все и всюду, уточняет Анна Харитонова.
На пляжах ничего нового. "Пугающие намерения ограничить численность загорающих, ввести спецразметку и обязать носить маски так и не реализовали, — уверяет Юстасия Булгакова. — Хотя люди и сами стараются соблюдать дистанцию".

Отдых обойдется дороже

© AFP 2020 / Ozan KoseПляж в районе Лара в Анталии, Турция
Пляж в районе Лара в Анталии, Турция
© AFP 2020 / Ozan Kose
Пляж в районе Лара в Анталии, Турция
По данным АТОР, в этом году отдых во многих отелях Турции подорожал примерно на десять процентов. Гостиницы прошли сертификацию и получили специальную гарантию по безопасности. Повышение цен связано и с изменением курса валюты.
А еще подорожали бутик-отели там, где обычно отдыхают местные: на озерах, в небольших курортных поселках, добавила Юстасия Булгакова.
© AFP 2020 / Adem AltanПовара в масках в ресторане в Анкаре
Повара в масках в ресторане в Анкаре
© AFP 2020 / Adem Altan
Повара в масках в ресторане в Анкаре
Эксперты отмечают и изменение ценника ресторанов и кафе. На побережье — примерно в полтора раза, уточнил Никита Королев. К примеру, чай стоил две-три лиры, а сейчас — пять.
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково
14 июля, 08:00Туризм
За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы
38126112104
ТуризмДмитрий ГоринАнталья (провинция)Аланья (город)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТурцияБелоруссияСтамбулУкраина
Рекомендуем
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Закат на пляже карибского острова Барбадос
Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам "золотые паспорта"
Протестующие в Нью-Йорке разбили палаточный лагерь у здания мэрии
Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Пожилая семейная пара пьет чай у себя дома
Осторожно: мошенники! Как уберечь пожилых людей от обмана
Руки ребенка и няни
"Он же умрет!" Почему маленькие дети остаются в больницах без присмотра
Полицейский Иван Шелепкин спас двух тонущих мужчин в деревне Кривая Лука Орловской области
Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Участник акции протеста против политики Дональда Трампа в костюме Джокера сжигает долларовые банкноты на Аллее славы в Голливуде, США
"Культура отмены": самоуничтожение либерализма
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит
"Достанет хоть в космосе": почему в НАТО боятся российской системы С-500
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Выживают как могут": Киркоров рассказал о подработках артистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
02:26В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
02:10Кандидата в президенты Боливии допросят по обвинениям в коррупции
02:07Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300
02:05Эксперт назвал две последние актуальные функции городского телефона
01:58Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Лента новостейМолния