Рейтинг премьера Японии вырос, несмотря на ситуацию с COVID-19

Подавляющее большинство респондентов, как и месяц ранее, высказались за повторный перенос или полную отмену Олимпийских игр в Токио, намеченных на лето 2021 года. В частности, 36,4% полагают, что Игры необходимо отложить, а 33,7% – отменить полностью.