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Распространение нового коронавируса
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В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 15 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

22:03 19.07.2020 (обновлено: 22:25 19.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 15 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, в столице жертвами заболевания за время пандемии стали 4314 человек.
Всего, по данным на 10:45 19 июля, в России инфекцию обнаружили у 771 546 человек, из них 550 344 выздоровели, 12 342 умерли от заболевания.
Больше всего заболевших за все время распространения инфекции выявили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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