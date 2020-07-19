https://ria.ru/20200719/1574568283.html
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 15 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:03
2020-07-19T22:25
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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