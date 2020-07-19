Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574566211.html
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T23:34
ситуация на украине
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
одесская область
одесса
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151456/40/1514564002_115:745:2432:2048_1400x0_80_0_0_f9b55377c7a138614c77df106e385605.jpg
https://ria.ru/20200714/1574334315.html
https://ria.ru/20200714/1574330696.html
Со мной так ещё не кто не разговаривал!!!! бе бе бе
28
бе бе бе бе
26
17
одесская область
одесса
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151456/40/1514564002_115:745:2432:2048_1400x0_80_0_0_f9b55377c7a138614c77df106e385605.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151456/40/1514564002_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_dc724bede59197a4a8f4824b53a90c2d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151456/40/1514564002_941:571:2418:2048_1400x0_80_0_0_91fade203ee6448ea13f2782a113c435.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, одесская область, одесса, грузия, в мире

Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину

20:54 19.07.2020 (обновлено: 23:34 19.07.2020)
12111
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
 Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей.
"Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга (народа. — Прим. ред.)" подвинул из центральной власти в прошлом году", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из госбюджета.
"Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме с оружием и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", — сказал политик.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
14 июля, 14:43
Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017-го Порошенко лишил политика украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017-го незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик возвратился на Украину. В начале мая нынешнего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
Дмитрий Кулеба
14 июля, 13:49
Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили
3620954413
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьОдессаГрузияВ мире
Популярные комментарии
Со мной так ещё не кто не разговаривал!!!! бе бе бе
19 июля, 22:46
РКРобин Капюшон
2240002
бе бе бе бе
19 июля, 21:20
НЕНиколай Ефимов
1221002
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Экспедиция на архипелаг Новая Земля, ледник на острове Северный
Российские школьники открыли остров на Новой Земле
Сотрудник полиции
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния