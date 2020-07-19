Эрдоган посетил собор Святой Софии

Ayasofya... pic.twitter.com/SqXRX3N5WG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.
Собор, основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года, практически сразу стали называть великим.
Собор и прилегавшие постройки были покрыты мозаиками, иконами и картинами на темы Священного Писания.
Собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи.
Храм был резиденций патриарха Константинопольского и постоянным местом коронации византийских императоров.
В 1453 году Константинополь, бывший главным центром православия, захватили турки.
Собор Святой Софии был разграблен и вскоре превращен в мечеть Айя-София.
В XV-XVI веках к храму пристроили четыре минарета и добавили контрфорсы, изменившие первоначальный облик собора.
Многие мозаики и фрески замазали штукатуркой.
Святая София была главной мечетью столицы Османской империи почти пять веков.
В 1935 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Айя-Софию музеем.
Дискуссии о статусе собора возобновились с новой силой после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.