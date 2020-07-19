https://ria.ru/20200719/1574564368.html
В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:49
2020-07-19T22:21
кубатбек боронов
евразийский экономический союз
михаил мишустин
минск
киргизия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200719/1574559187.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Интересно, дотянет до скамьи гаагской?
56
Олег 84
Почему же не дождутся?Дело то даже не в этом.Ведь надо уметь достойно уйти и оставить свой след в истории.Именно след,а не наследить.Такой,чтобы тебя запомнили сильным и достойным руководителем,а не старым маразматиком о котором будут рассказывать анекдоты даже грядущие поколения.
38
11
минск
киргизия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубатбек боронов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, киргизия, александр лукашенко, белоруссия, в мире