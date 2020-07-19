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В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T22:21
кубатбек боронов
евразийский экономический союз
михаил мишустин
минск
киргизия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Интересно, дотянет до скамьи гаагской?
56
Почему же не дождутся?Дело то даже не в этом.Ведь надо уметь достойно уйти и оставить свой след в истории.Именно след,а не наследить.Такой,чтобы тебя запомнили сильным и достойным руководителем,а не старым маразматиком о котором будут рассказывать анекдоты даже грядущие поколения.
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11
минск
киргизия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg
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РИА Новости
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кубатбек боронов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, киргизия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

19:49 19.07.2020 (обновлено: 22:21 19.07.2020)
21302
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера.
"Традиционное — не дождетесь", — сказала Эйсмонт на просьбу РИА Новости о комментарии в связи с распространением в ряде Telegram-каналов информации о том, что у президента Белоруссии случился гипертонический криз и он попал в больницу. В этих сообщениях также отмечается, что ухудшение самочувствия Лукашенко произошло через час после встречи в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным.
В пятницу Лукашенко впервые лично встретился с Мишустиным, который принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице. Встреча продлилась около полутора часов. Затем белорусский лидер провел встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, а после — с премьер-министром Киргизии Кубатбеком Бороновым.
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Кубатбек БороновЕвразийский экономический союзМихаил МишустинМинскКиргизияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Интересно, дотянет до скамьи гаагской?
19 июля, 20:02
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
27610220
Почему же не дождутся?Дело то даже не в этом.Ведь надо уметь достойно уйти и оставить свой след в истории.Именно след,а не наследить.Такой,чтобы тебя запомнили сильным и достойным руководителем,а не старым маразматиком о котором будут рассказывать анекдоты даже грядущие поколения.
19 июля, 20:14
Олег 84
2823005
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