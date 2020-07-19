Юная певица из Минска победила в детском конкурсе "Славянского базара"

По словам Ломако, она не ожидала получить такую высокую награду. "Очень рада Гран-при, у меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я долго шла к тому, чтобы у меня была такая ступенька в жизни и карьере, это очень важно", – призналась юная артистка.