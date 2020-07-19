Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20200719/1574563351.html
Юная певица из Минска победила в детском конкурсе "Славянского базара"
Белорусская исполнительница Ангелина Ломако получила гран-при детского конкурса исполнителей "Витебск-2020", проходившего в рамках фестиваля "Славянский базар", РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:58
парламентское собрание союза беларуси и россии
витебск
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155282/29/1552822953_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5e14ab97a9a28fe3e6a890b9d304ca89.jpg
https://ria.ru/20200716/1574463660.html
витебск
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155282/29/1552822953_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5e14ab97a9a28fe3e6a890b9d304ca89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155282/29/1552822953_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_0f4d79b081973e4ec30a0998e456fd2f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155282/29/1552822953_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_5f2ac79bcc4c20782925bbcaa59701e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витебск, минск

Юная певица из Минска победила в детском конкурсе "Славянского базара"

18:58 19.07.2020
52
© Sputnik / Перейти в фотобанкНа открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
На открытии Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Белорусская исполнительница Ангелина Ломако получила гран-при детского конкурса исполнителей "Витебск-2020", проходившего в рамках фестиваля "Славянский базар", передает Sputnik.
Итоги детского музыкального конкурса подвели в Витебске в воскресенье.
Юная исполнительница живет в Минске, в ее послужном списке – ряд конкурсов и проектов, включая "Я пою", "Во весь голос", а также отборочных туров на детское "Евровидение" и "Новую волну".
По словам Ломако, она не ожидала получить такую высокую награду. "Очень рада Гран-при, у меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я долго шла к тому, чтобы у меня была такая ступенька в жизни и карьере, это очень важно", – призналась юная артистка.
Первую премию взял литовец Криступас Кэрулис, вторую разделили Жасмин Тлеумбетова (Казахстан) и Владимир Серков (Россия), а на третьем месте – Богдана Бьянка Вистерничану из Молдовы и Анастасия Мартынюк из Украины.
Как признался глава жюри конкурса Александр Солодуха, при выставлении оценок участникам все были единодушны.
Итоги взрослого конкурса вокалистов станут известны в воскресенье вечером на торжественной церемонии закрытия "Славянского базара".

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент РФ Владимир Путин
16 июля, 19:25Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Путин отметил роль "Славянского базара" в гуманитарном сотрудничестве
000000
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВитебскМинск
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Сторонники Тихановской готовят IT-решение для выборов в Белоруссии
Григорий Рапота
Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между РФ и Белоруссией готовы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обновил состав Совбеза Белоруссии
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Румынии приблизилось к 37,5 тысячи
Сотрудник противопожарной службы
В Ярославле загорелось здание управления МВД на транспорте
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Иране за сутки умерли 209 пациентов с коронавирусом
Светлана Тихановская
Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
В Белоруссии разработают собственную вакцину от коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Рапота рассказал о новых проектах Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ждет Путина в Минске на встречу в рамках ЕАЭС
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о свободном коечном фонде для больных с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В России объявили о внезапной проверке войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния