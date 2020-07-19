Юная певица из Минска победила в детском конкурсе "Славянского базара"

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Белорусская исполнительница Ангелина Ломако получила гран-при детского конкурса исполнителей "Витебск-2020", проходившего в рамках фестиваля "Славянский базар", передает Sputnik.
Итоги детского музыкального конкурса подвели в Витебске в воскресенье.
Юная исполнительница живет в Минске, в ее послужном списке – ряд конкурсов и проектов, включая "Я пою", "Во весь голос", а также отборочных туров на детское "Евровидение" и "Новую волну".
По словам Ломако, она не ожидала получить такую высокую награду. "Очень рада Гран-при, у меня сразу слезы потекли и не могла ничего сказать. Я долго шла к тому, чтобы у меня была такая ступенька в жизни и карьере, это очень важно", – призналась юная артистка.
Как признался глава жюри конкурса Александр Солодуха, при выставлении оценок участникам все были единодушны.
Итоги взрослого конкурса вокалистов станут известны в воскресенье вечером на торжественной церемонии закрытия "Славянского базара".
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