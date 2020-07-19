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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574563145.html
В Таджикистане за сутки 44 человека заболели COVID-19
Сорок четыре новых случая COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T18:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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таджикистан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане за сутки 44 человека заболели COVID-19

18:43 19.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
ДУШАНБЕ, 19 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Сорок четыре новых случая COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"На вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрировано 6878 случаев заболевания коронавирусом, что на 44 больше, чем в... субботу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечено 5578 человек, или 81% людей, инфицированных COVID-19, 57 человек умерли от этой болезни.
"За последние 24 часа 168 инфицированных находились под медицинским наблюдением, а 49 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТаджикистанВ мире
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