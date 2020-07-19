В Таджикистане за сутки 44 человека заболели COVID-19

ДУШАНБЕ, 19 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Сорок четыре новых случая COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Сорок четыре новых случая COVID-19 было зарегистрировано за последние сутки в Таджикистане , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"На вечер воскресенья в Таджикистане зарегистрировано 6878 случаев заболевания коронавирусом, что на 44 больше, чем в... субботу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к настоящему моменту от этой болезни вылечено 5578 человек, или 81% людей, инфицированных COVID-19, 57 человек умерли от этой болезни.

"За последние 24 часа 168 инфицированных находились под медицинским наблюдением, а 49 пациентов были выписаны из медучреждений после излечения", - сказали в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже около 13,9 миллиона случаев заражения, свыше 593 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф