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ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в продолжении минирования территорий вблизи планируемого... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:14
яков осадчий
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353
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ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

17:14 19.07.2020
2427
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
УГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в продолжении минирования территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики установили 36 противотанковых мин в районе подконтрольного Киеву города Счастье поперек автодороги, которая регулярно используется для передвижения мирными жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25 бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население", - сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он призвал жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По мнению Осадчего, подобными действиями командование операции Объединенных сил открыто игнорирует договоренности военно-политического руководства Украины по оборудованию новых КПП в Донбассе.
Ополченец Луганской народной республики
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По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСММ ОБСЕСЦККСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская областьВ мире
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