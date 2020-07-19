ВСУ минируют район планируемого к запуску КПП в Донбассе, заявили в ЛНР

УГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в продолжении минирования территорий вблизи планируемого контактной группой к открытию пункта пропуска "Луганск-Счастье" в Донбассе.
"Нашей разведкой зафиксировано выполнение инженерно-саперной группой 25 бригады задачи по установке противопехотных мин ПМН-2 в лесном массиве западнее населенного пункта Счастье, подвергая опасности себя и гражданское население", - сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он призвал жителей города Счастье быть бдительными при нахождении в данном районе. По мнению Осадчего, подобными действиями командование операции Объединенных сил открыто игнорирует договоренности военно-политического руководства Украины по оборудованию новых КПП в Донбассе.
По итогам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшего 8 июля, пресс-служба офиса президента Украины заявила, что участники заседания поддержали в течение следующих четырех месяцев открытие двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской области: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили журналистам, что стартовали работы по оборудованию двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения, в том числе по обследованию и разминированию территорий.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения