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Пленарное заседание саммита Евросоюза вновь отложили
Пленарное заседание лидеров стран Евросоюза вновь откладывается, они продолжают консультации в узких форматах, сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:05
евросовет
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Пленарное заседание саммита Евросоюза вновь отложили

17:05 19.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Мария Князева. Пленарное заседание лидеров стран Евросоюза вновь откладывается, они продолжают консультации в узких форматах, сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
Ранее предполагалось, что саммит начнется около полудня, затем пленарка была отложена в лучшем случае до 16.00 (17.00 мск).
"Пленарное заседание не начнется раньше 17.30 (18.30 мск - ред.)", - написал теперь Лейтц в Twitter.
При этом утром Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встречались с президентом Франции и канцлером Германии.
Затем они провели встречу в более широком формате - с участием канцлера ФРГ, президента Франции, премьеров Греции, Испании, Португалии, Италии.
Теперь они встречаются с премьером Латвии, президентом Литвы, премьером Эстонии, затем ожидаются встречи с руководством Бельгии, Люксембурга, Ирландии, сообщает Лейтц.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Вчера, 13:49
Премьер Греции надеется, что саммит Евросоюза найдет выход из тупика
Руководство ЕС пытается преодолеть разногласия по поводу создания фонда, необходимого для поддержки экономики Евросоюза в столь серьезном кризисе, вызванном борьбой с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего финансового плана ЕС, из которого затем будут составляться ежегодные общие бюджеты союза.
Саммит по этим вопросам должен был завершиться в субботу, однако переговоры не дали окончательного результата и саммит был продлен на воскресенье.
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что саммит зашел в тупик и продлен на воскресенье, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран союза по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства-члены ЕС сохранили за собой право окончательного одобрения выделения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало агентство.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
18 июля, 20:09Распространение нового коронавируса
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
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ЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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