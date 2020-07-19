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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574560277.html
На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19
Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Запорожского... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
коронавирусы
бердянск
запорожская область
украина
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, бердянск, запорожская область, украина, происшествия

На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19

16:54 19.07.2020
298
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"По состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР. Пять работников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У других пяти работников клинических проявлений нет. Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей. Также на подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Все работники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР", - сообщил центр в Facebook.
По последним данным минздрава, в стране выявлены 58 842 случая COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыБердянскЗапорожская областьУкраинаПроисшествия
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