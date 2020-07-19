На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Десять медиков с подстанции экстренной помощи в Бердянске Запорожской области Украины заболели коронавирусом, сообщила в воскресенье пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
"По состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР. Пять работников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У других пяти работников клинических проявлений нет. Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей. Также на подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Все работники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР", - сообщил центр в Facebook.
По последним данным минздрава, в стране выявлены 58 842 случая COVID-19, скончались от инфекции 1485 человек.
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