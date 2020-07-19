На Украине десять сотрудников скорой помощи заболели COVID-19

"По состоянию на 19.07 заболевание подтвердилось у 10 работников методом ПЦР. Пять работников имеют незначительные клинические проявления в виде насморка и субфебрильной температуры до 38. У других пяти работников клинических проявлений нет. Все чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением семейных врачей. Также на подстанции проведены дополнительные мероприятия по профилактике распространения инфекции. Все работники подстанции будут повторно обследованы методом ПЦР", - сообщил центр в Facebook.