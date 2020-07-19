Лидеры ЕС продолжают консультации на саммите по антикризисному фонду

Главы государств пытаются договориться о создании нового, временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять нуждающимся странам ЕС в форме кредитов и субсидий, и их соотношение также ранее являлось одним из камней преткновения в дискуссии.

Кроме того, саммит должен принять решение по финансовому плану ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза, на 2021-2027 годы. В этот раз финплан предлагается увязать с антикризисным фондом, поскольку для привлечения на рынке средств ЕК предлагала скорректировать определенные показатели бюджета, а также направлять средства антикризисного фонда через бюджетные программы.