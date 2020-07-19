Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574558282.html
Лидеры ЕС продолжают консультации на саммите по антикризисному фонду
Лидеры стран Евросоюза продолжают консультации в узких форматах в рамках саммита по антикризисному фонду и многолетнему бюджету ЕС, пленарная сессия с участием... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:40
евросовет
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
марк рютте
португалия
италия
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f7b643f45f2b58ecadeb14495b7d99ea.jpg
https://ria.ru/20200719/1574558102.html
https://ria.ru/20200719/1574545571.html
португалия
италия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_f7b643f45f2b58ecadeb14495b7d99ea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_21d3a0d6fc9bcd86d7402f20c287b27d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_961:0:3008:2047_1400x0_80_0_0_768a1196222412b07efb0773358cb8f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, марк рютте, португалия, италия, испания, в мире

Лидеры ЕС продолжают консультации на саммите по антикризисному фонду

15:40 19.07.2020
511
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза продолжают консультации в узких форматах в рамках саммита по антикризисному фонду и многолетнему бюджету ЕС, пленарная сессия с участием руководства всех 27 стран союза откладывается и начнётся не ранее 17 мск, написал в Twitter Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
По его информации, Мишель продолжает проводить встречи с руководством отдельных стран союза, сейчас идёт совещание с участием канцлера ФРГ, президента Франции, премьерами Греции, Испании, Португалии, Италии, а также руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Вчера, 15:37
Страны Восточной Европы не хотят привязки субсидий ЕС к правовым нормам
При этом ранее утром Мишель и фон дер Ляйен встречались в более узком формате с главами Франции и Германии. Накануне, когда стало известно, что запланированный на два дня саммит не дал окончательных результатов и консультации продлены на воскресенье, сообщалось, что саммит может стартовать днём.
"Пленарная сессия не возобновишься до 16 (17 мск - ред.)", - написал Лейтц.
Ранее агентство AFP писало, что саммит зашёл в тупик и продлён на воскресенье, поскольку страны были не в силах преодолеть сопротивление со стороны Нидерландов и ряда других "бережливых" стран союза по поводу вопросов, касающихся фонда восстановления экономики ЕС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте настаивал, чтобы государства-члены ЕС сохранили за собой право окончательного одобрения выделения финансирования из антикризисного фонда. Он отмечал, что надзор ЕС необходим, чтобы обязать такие страны, как Испания и Италия, реформировать свою экономику, чтобы они могли лучше справляться с будущими кризисами, писало агентство.
Главы государств пытаются договориться о создании нового, временного антикризисного фонда ЕС. Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять нуждающимся странам ЕС в форме кредитов и субсидий, и их соотношение также ранее являлось одним из камней преткновения в дискуссии.
Кроме того, саммит должен принять решение по финансовому плану ЕС, на основе которого составляются ежегодные бюджеты союза, на 2021-2027 годы. В этот раз финплан предлагается увязать с антикризисным фондом, поскольку для привлечения на рынке средств ЕК предлагала скорректировать определенные показатели бюджета, а также направлять средства антикризисного фонда через бюджетные программы.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Вчера, 01:50
Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
170002
Обсудить 0
ЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзМарк РюттеПортугалияИталияИспанияВ мире
Рекомендуем
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
В ЕС готовы содействовать урегулированию кризиса вокруг эфиопской плотины
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Страны Восточной Европы не хотят привязки субсидий ЕС к правовым нормам
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Вблизи посольства США в Багдаде упали две ракеты, сообщил источник
Район Минато в Токио
Число зараженных коронавирусом в Японии превысило 26 тысяч
Саммит ЕС в Брюсселе
Пленарное заседание саммита Евросоюза вновь отложили
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Число заболевших COVID-19 в Саудовской Аравии превысило 250 тысяч человек
Эсминец ВМС США Портер
Эсминец ВМС США Porter примет участие в учениях с Украиной
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
В Гонконге ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура проводит проверку после пожара на свалке в Ингушетии
Доминик Рааб
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Актриса Марина Макарова
Режиссер рассказал о последнем разговоре с актрисой Мариной Макаровой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Флаги участников IX Петербургского Международного Юридического Форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2021 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния