Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2021 года

"Внести в распоряжение президента РФ от 4 ноября 2019 г. №372 "О проведении Петербургского международного юридического форума" следующие изменения: в пункте 1 слова "19 - 23 мая 2020 г." заменить словами "18 -22 мая 2021 г." - говорится в документе.