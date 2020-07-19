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Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2021 года
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум 18-22 мая 2021 года, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:26
коронавирус в россии
владимир путин
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, владимир путин, санкт-петербург, общество

Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2021 года

15:23 19.07.2020 (обновлено: 15:26 19.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФлаги участников IX Петербургского Международного Юридического Форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Флаги участников IX Петербургского Международного Юридического Форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Флаги участников IX Петербургского Международного Юридического Форума на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум 18-22 мая 2021 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Внести в распоряжение президента РФ от 4 ноября 2019 г. №372 "О проведении Петербургского международного юридического форума" следующие изменения: в пункте 1 слова "19 - 23 мая 2020 г." заменить словами "18 -22 мая 2021 г." - говорится в документе.
В апреле из-за пандемии COVID-19 форум "9 1/2: Законы коронавируса" проходил в течение трех дней, с 10 по 12 апреля, на онлайн-площадке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
18 июля, 10:47
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
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Коронавирус в РоссииВладимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
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