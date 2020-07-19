https://ria.ru/20200719/1574557808.html
Петербургский международный юридический форум пройдет в мае 2021 года
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести X Петербургский международный юридический форум 18-22 мая 2021 года, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:23
2020-07-19T15:26
коронавирус в россии
владимир путин
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200718/1574527585.html
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, владимир путин, санкт-петербург, общество