Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574557471.html
Российские военные отработали борьбу с ударными беспилотниками
Российские военные обезвредили ударные беспилотники на учении на полигоне Гудаута в рамках внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:18
александр дворников
южный военный округ
панцирь-с1
каспийское море
сергей шойгу
абхазия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156147/70/1561477077_0:0:1033:581_1400x0_80_0_0_5fb21bcf76ed0a4b0d999fb78e9a3567.jpg
https://ria.ru/20200719/1574546535.html
https://ria.ru/20200718/1574539177.html
1
каспийское море
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156147/70/1561477077_0:0:1033:581_1400x0_80_0_0_5fb21bcf76ed0a4b0d999fb78e9a3567.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156147/70/1561477077_189:0:964:581_1400x0_80_0_0_35a3ad0a27e817781623d09f7421bb1e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156147/70/1561477077_304:0:885:581_1400x0_80_0_0_311fe9d6764ceaf4c9d94387890b4c6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дворников, южный военный округ, панцирь-с1, каспийское море, сергей шойгу, абхазия, безопасность

Российские военные отработали борьбу с ударными беспилотниками

15:06 19.07.2020 (обновлено: 15:18 19.07.2020)
2397
© РИА НовостиИспытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник"
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса Охотник
© РИА Новости
Испытания боевого беспилотного авиационного комплекса "Охотник". Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские военные обезвредили ударные беспилотники на учении на полигоне Гудаута в рамках внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы Южного военного округа в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Тактические учения в Абхазии
Вчера, 06:00
Российских танкистов в Абхазии подняли по тревоге при внезапной проверке
Отмечается, что военнослужащие на полигоне Гудаута использовали станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе "Житель" и "Красуха".
"С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели "дроны" из рабочего состояния", - уточнили в пресс-службе.
В целях своевременного выявления объектов и живой силы "противника" на пунктах управления были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". По требованию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, они были замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки ударных БЛА и начиненных взрывчаткой транспортных средств.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
18 июля, 18:10
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
57307410384
Обсудить 1
Александр ДворниковЮжный военный округПанцирь-С1Каспийское мореСергей ШойгуАбхазияБезопасность
Рекомендуем
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Доминик Рааб
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Альберт Кабуу
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Актриса Марина Макарова
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Сотрудник пожарной службы
В производственном здании в Красноярске локализовали пожар
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
Избирательница на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
США готовятся к госперевороту после выборов
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений
В Ленинградской области расчеты "Панцирей" отбили "атаку" крылатых ракет
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния