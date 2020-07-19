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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T21:21
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200626/1573493116.html
Во сколько эти правила обойдутся владельцам, а следовательно и посетителям заведений общепита?
95
Благими намерениями ..... Еще один признак планомерного уничтожения малого бизнеса .
71
16
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572993325_157:345:2462:1642_1400x0_80_0_0_36e00049247ad60443376e0de93936cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

14:59 19.07.2020 (обновлено: 21:21 19.07.2020)
196624
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу уточняется, что новые правила разработаны в рамках "регуляторной гильотины" и призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.
По новым правилам заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, — чаевые, комиссии и другие. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму.
Кроме того, в проекте закреплена возможность дистанционного оформления заказа.
Кафе или ресторан, желающий собирать онлайн-заказы клиентов, должен предоставлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. В документе отмечается, что записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или если в тексте содержатся ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.
Заведение также обязано показывать клиентам информацию об услугах — в том числе цену услуг и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.
Контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Роспотребнадзор.
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278431335116
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ТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Во сколько эти правила обойдутся владельцам, а следовательно и посетителям заведений общепита?
19 июля, 15:14
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
52021634
Благими намерениями ..... Еще один признак планомерного уничтожения малого бизнеса .
19 июля, 16:26
Юрий Б
323301419
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