Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что новые правила разработаны в рамках "регуляторной гильотины" и призваны заменить подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.

По новым правилам заведения общепита не смогут включать в счет расходы, не связанные со стоимостью товара, — чаевые, комиссии и другие. В случае нарушения потребитель сможет потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму.

Кроме того, в проекте закреплена возможность дистанционного оформления заказа.

Кафе или ресторан, желающий собирать онлайн-заказы клиентов, должен предоставлять им ссылку на электронную книгу отзывов и приложений. В документе отмечается, что записи из нее можно удалить только спустя полгода с даты внесения или если в тексте содержатся ругань, оскорбления или другая запрещенная законом информация.

Заведение также обязано показывать клиентам информацию об услугах — в том числе цену услуг и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.