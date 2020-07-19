Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574556054.html
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Двадцатиоднолетний молодой человек погиб, выпав из окна шестого этажа дома на Варшавской улице в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:30
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574556743_0:235:960:775_1400x0_80_0_0_636076e584792199de02846626d25b7e.jpg
25
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574556743_0:235:960:775_1400x0_80_0_0_636076e584792199de02846626d25b7e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574556743_0:156:960:876_1400x0_80_0_0_f9bb3d6cc4462042f680189bd2caf37d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574556743_0:0:960:960_1400x0_80_0_0_c24ed79563750033dd1fb975056eb7c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"

14:18 19.07.2020 (обновлено: 15:30 19.07.2020)
13553
© Фото : страница Альберта Кабуу в сети VkontakteАльберт Кабуу
Альберт Кабуу
© Фото : страница Альберта Кабуу в сети Vkontakte
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Двадцатиоднолетний молодой человек погиб, выпав из окна шестого этажа дома на Варшавской улице в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Предположительно, находился в состоянии опьянения. Обстоятельства уточняются", — добавил собеседник агентства.

Как сообщили знакомые погибшего в соцсети, молодой человек был вокалистом панк-группы "Синдром восьмиклассника".
На странице коллектива во "ВКонтакте" подтвердили гибель артиста.
5910689716
Обсудить 25
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Актриса Марина Макарова
Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
На курорте на юге Украины зафиксировали вспышку COVID-19
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Монеты в банке
Болгарский журналист рассказал о "привычке" русских замораживать монеты
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний новейшего снаряда для РСЗО
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Число заболевших COVID-19 в США за сутки выросло на 63,6 тысячи
Мужчина в костюме
Людены и блудодеи: послесловие к скандалу
Изображение покойного члена палаты представителей Джона Льюиса, пионера движения за гражданские права в Атланте, штат Джорджия, США
Американские сенаторы почтили память коллеги фотографией другого человека
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции "не под женщину"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
00:33Вильфанд предупредил о 40-градусной жаре на юге России
Лента новостейМолния