https://ria.ru/20200719/1574556054.html
В Петербурге погиб вокалист панк-группы "Синдром восьмиклассника"
Двадцатиоднолетний молодой человек погиб, выпав из окна шестого этажа дома на Варшавской улице в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:18
2020-07-19T15:30
санкт-петербург
происшествия
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25
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия