В ДНР выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

Ранее в ведомстве сообщали о 1512 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 18 июля, выявлено 15 случаев заболевания COVID-19.По состоянию на 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 1527, на лечении 738 пациентов, выписаны 700 человек, летальных случаев 89 ", - говорится в сообщении ведомства.