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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574555141.html
В ДНР выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 1527, сообщили РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

В ДНР выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

13:26 19.07.2020 (обновлено: 13:27 19.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 1527, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1512 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 18 июля, выявлено 15 случаев заболевания COVID-19.По состоянию на 19 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики 1527, на лечении 738 пациентов, выписаны 700 человек, летальных случаев 89 ", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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