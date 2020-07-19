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На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, обнаружили в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T19:46
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
саратов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, саратов, происшествия

На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова

13:23 19.07.2020 (обновлено: 19:46 19.07.2020)
29352
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 июл — РИА Новости. Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, обнаружили в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
По информации ведомства, в субботу в Кировском районе Волгограда местные жители нашли останки тела мужчины, СК возбудил дело по статье "Убийство". По данным следствия, останки принадлежат ранее судимому за разбой жителю Саратова, четыре года назад родственники заявили о его исчезновении в полицию.
"По предварительным данным, преступник, совершив убийство, расчленил тело жертвы, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги", — сообщила Рудник.
Полицейский
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградСаратовПроисшествия
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