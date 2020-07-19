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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге рассказали о свободном коечном фонде для больных с COVID-19
В городских и федеральных стационарах в Санкт-Петербурге, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время свободно более половины... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

В Петербурге рассказали о свободном коечном фонде для больных с COVID-19

13:00 19.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. В городских и федеральных стационарах в Санкт-Петербурге, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время свободно более половины коечной мощности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Более половины коечной мощности в петербургских городских и федеральных стационарах, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, сегодня свободна", - говорится в сообщении.
Медицинский работник в кабинете компьютерной томографии в госпитале COVID-19
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В пресс-службе подчеркивают, что благодаря стабилизации ситуации часть коечного фонда вернут для приема плановых пациентов, госпитализация которых была отложена в связи с пандемией.
В частности, с 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара возобновят оказание плановой и экстренной помощи - Центр имени В.А.Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический Университет.
В настоящее время в этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку, будет демонтировано временное оборудование.
С 3 августа к работе в штатном режиме приступят Клиническая больница имени Петра Великого медицинского университета имени И.И.Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова возобновит оказание плановой помощи с 10 августа.
В целом в федеральных медучреждениях в Петербурге освободится 1395 коек.
Отмечается, что перевод в штатный режим проводится с выполнением правил, установленных Роспотребнадзором, с обязательным тестированием больных и с соответствующими мерам контроля для медиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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