В Петербурге рассказали о свободном коечном фонде для больных с COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. В городских и федеральных стационарах в В городских и федеральных стационарах в Санкт-Петербурге , в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией , в настоящее время свободно более половины коечной мощности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Более половины коечной мощности в петербургских городских и федеральных стационарах, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, сегодня свободна", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что благодаря стабилизации ситуации часть коечного фонда вернут для приема плановых пациентов, госпитализация которых была отложена в связи с пандемией.

В частности, с 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара возобновят оказание плановой и экстренной помощи - Центр имени В.А.Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический Университет.

В настоящее время в этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку, будет демонтировано временное оборудование.

С 3 августа к работе в штатном режиме приступят Клиническая больница имени Петра Великого медицинского университета имени И.И.Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова возобновит оказание плановой помощи с 10 августа.

В целом в федеральных медучреждениях в Петербурге освободится 1395 коек.

Отмечается, что перевод в штатный режим проводится с выполнением правил, установленных Роспотребнадзором , с обязательным тестированием больных и с соответствующими мерам контроля для медиков.