https://ria.ru/20200719/1574554478.html
В Петербурге рассказали о свободном коечном фонде для больных с COVID-19
В городских и федеральных стационарах в Санкт-Петербурге, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, в настоящее время свободно более половины... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T13:00
2020-07-19T13:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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1
санкт-петербург
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости.
В городских и федеральных стационарах в Санкт-Петербурге
, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией
, в настоящее время свободно более половины коечной мощности, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Более половины коечной мощности в петербургских городских и федеральных стационарах, в которых лечат больных с новой коронавирусной инфекцией, сегодня свободна", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркивают, что благодаря стабилизации ситуации часть коечного фонда вернут для приема плановых пациентов, госпитализация которых была отложена в связи с пандемией.
В частности, с 27 июля четыре перепрофилированных федеральных стационара возобновят оказание плановой и экстренной помощи - Центр имени В.А.Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии, Педиатрический Университет.
В настоящее время в этих стационарах сейчас ведутся подготовительные работы. Учреждения готовятся провести масштабную санитарную обработку, будет демонтировано временное оборудование.
С 3 августа к работе в штатном режиме приступят Клиническая больница имени Петра Великого медицинского университета имени И.И.Мечникова и Первый медицинский университет. Окружной научно-клинический центр имени Л.Г.Соколова возобновит оказание плановой помощи с 10 августа.
В целом в федеральных медучреждениях в Петербурге освободится 1395 коек.
Отмечается, что перевод в штатный режим проводится с выполнением правил, установленных Роспотребнадзором
, с обязательным тестированием больных и с соответствующими мерам контроля для медиков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.