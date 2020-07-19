В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 19 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5991. Новых выявленных – 37. Пациенты-дети: 12 лет, девять лет, один месяц, три года, три года, три года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
По ее словам, 19 новых случаев выявили в Пензе, четыре - в ЗАТО город Заречный, по три - в Малосердобинском и Шемышейском, по два - в Нижнеломовском, Бессоновском и Лопатинском, по одному - в Спасском и Городищенском районах области.
Она отметила, что под медицинским наблюдением остаются 3778 человек, еще 23 937 человек с начала пандемии сняты с наблюдения.
В области скончались 72 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 5268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.