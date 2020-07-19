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В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:44
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенза, пензенская область, происшествия

В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

12:44 19.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 19 июл - РИА Новости. Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 19 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5991. Новых выявленных – 37. Пациенты-дети: 12 лет, девять лет, один месяц, три года, три года, три года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Врач у окна в госпитале COVID-19
18 июля, 23:21Распространение нового коронавируса
В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
По ее словам, 19 новых случаев выявили в Пензе, четыре - в ЗАТО город Заречный, по три - в Малосердобинском и Шемышейском, по два - в Нижнеломовском, Бессоновском и Лопатинском, по одному - в Спасском и Городищенском районах области.
Она отметила, что под медицинским наблюдением остаются 3778 человек, еще 23 937 человек с начала пандемии сняты с наблюдения.
В области скончались 72 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровело 5268.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьПроисшествия
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