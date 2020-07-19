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Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
Вывозной рейс в воскресенье доставил в Екатеринбург 146 россиян из столицы Азербайджана Баку, сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:03
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
свердловская область
баку
азербайджан
общество
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свердловская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, свердловская область, баку, азербайджан, общество

Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян

12:03 19.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Вывозной рейс в воскресенье доставил в Екатеринбург 146 россиян из столицы Азербайджана Баку, сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом.
"Из Азербайджана в Екатеринбург прибыли 146 россиян. Семьдесят четыре пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что остальные 72 пассажира при поддержке оперштабов субъектов отправились в свои регионы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Свердловская областьБакуАзербайджанОбщество
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