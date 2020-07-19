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В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Нельзя "прикручивать" KPI (ключевые показатели эффективности) учителям, оценивать их работу по тому, как их выпускники сдачи Единый госэкзамен, считает директор РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T12:01
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество

В Минпросвещения выступили против KPI для учителей

12:01 19.07.2020
1156
© РИА Новости / Александр КряжевУрок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Урок немецкого языка в школе в деревне Аполлоновка. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нельзя "прикручивать" KPI (ключевые показатели эффективности) учителям, оценивать их работу по тому, как их выпускники сдачи Единый госэкзамен, считает директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
"Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по его предмету - ред.). Я еще раз обращаю внимание региональных министров образования, муниципальных отделов образования, директоров школ, что ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур", - заявил Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что все 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам экзамена. Семченко также отметил, что нужно не оценивать и наказывать, а выявлять проблемы учителей и детей и стараться их устранить, нивелировать.
"Прикручивать KPI, современными словами, бедному педагогу нельзя", - добавил Семченко.
Он также уточнил, что для того, чтобы объективно оценивать эффективность учителей, Минпросвещения разрабатывает новые критерии аттестации педагогов.
Географический диктант
16 июля, 09:23
Педагоги назвали качества плохого и хорошего учителя
1610011
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
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