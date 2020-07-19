В Минпросвещения выступили против KPI для учителей

Он добавил, что все 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам экзамена. Семченко также отметил, что нужно не оценивать и наказывать, а выявлять проблемы учителей и детей и стараться их устранить, нивелировать.