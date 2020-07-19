Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574551732.html
Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:21
владимир солодов
евгений новоселов
совет федерации рф
владимир илюхин
камчатский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_0:31:1280:751_1400x0_80_0_0_e8ee5cdfe144d3937d6810acb1064a94.jpg
https://ria.ru/20200713/1574288240.html
https://ria.ru/20200707/1574014906.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_0:31:1280:751_1400x0_80_0_0_e8ee5cdfe144d3937d6810acb1064a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_143:0:1280:853_1400x0_80_0_0_78edbf48edd5c47cbb11b39dd894f2c1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_259:0:1112:853_1400x0_80_0_0_5d7f490792d0c38540fffc2541fa1bdf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, евгений новоселов, совет федерации рф, владимир илюхин, камчатский край, политика

Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки

11:21 19.07.2020
140
© Фото : "Камчатский край"Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
© Фото : "Камчатский край"
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября выборы главы региона, сообщается на официальном сайте избиркома края.
Ранее сообщалось, что документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов. Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов.
Голосование на выборах
13 июля, 16:53
Шесть кандидатов выдвинулись на выборы губернатора Тамбовской области
"Сегодня, 19 июля, в рабочую группу при избирательной комиссии Камчатского края документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Камчатского края представил первый кандидат. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Викторович Солодов, выдвинутый в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Солодов представил 60 подписей депутатов, все они удостоверены нотариально, а также собранные 5215 подписей избирателей края.
Кроме того, врио губернатора представил список кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации Федерального собрания РФ от Камчатки. В него вошли временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, действующий сенатор от региона Борис Невзоров и генеральный директор рыбной компании "Океанрыбфлот" Евгений Новосёлов.
Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
7 июля, 16:12Ростовская область
ЕР выдвинула действующего главу Ростовской области на выборы губернатора
200000
Обсудить 0
Владимир СолодовЕвгений НовоселовСовет Федерации РФВладимир ИлюхинКамчатский крайПолитика
Рекомендуем
Актер Василий Ливанов в роли Шерлока Холмса
Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Твери
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тверской области достигло 116
Полицейский
Под Сергиевым Посадом нашли тело женщины в чемодане
Полиция в Германии
При беспорядках во Франкфурте пострадали не менее пяти полицейских
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В оперштабе проанализировали ситуацию с COVID-19 в Москве
Врачи
В КБР за сутки выписали 21 человека, переболевшего COVID-19
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
Вулкан Стромболи в Тирренском море
На итальянском острове Стромболи возобновил активность вулкан
Сотрудник полиции
В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
Президент Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе
Лидеры Франции, Германии и ЕК совещаются в рамках третьего дня саммита
Зрители в кинотеатре
Мишустин утвердил порядок субсидий для экспорта кино и IT-продукции
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Эмиру Кувейта провели операцию
Оперативные службы на месте затопленного буксира в акватории Москвы-реки в районе Красногорска
Роспотребнадзор оценил ситуацию после затопления буксира в Москве-реке
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" 208 пациентов лечатся от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:43Названа причина смерти актрисы из "Убойной силы" Марины Макаровой
12:40В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния