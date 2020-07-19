https://ria.ru/20200719/1574551732.html
Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T11:21
2020-07-19T11:21
владимир солодов
евгений новоселов
совет федерации рф
владимир илюхин
камчатский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_0:31:1280:751_1400x0_80_0_0_e8ee5cdfe144d3937d6810acb1064a94.jpg
https://ria.ru/20200713/1574288240.html
https://ria.ru/20200707/1574014906.html
камчатский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_0:31:1280:751_1400x0_80_0_0_e8ee5cdfe144d3937d6810acb1064a94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_143:0:1280:853_1400x0_80_0_0_78edbf48edd5c47cbb11b39dd894f2c1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572746525_259:0:1112:853_1400x0_80_0_0_5d7f490792d0c38540fffc2541fa1bdf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир солодов, евгений новоселов, совет федерации рф, владимир илюхин, камчатский край, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости.
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов
подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября выборы главы региона, сообщается на официальном сайте избиркома края.
Ранее сообщалось, что документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов. Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов.
"Сегодня, 19 июля, в рабочую группу при избирательной комиссии Камчатского края документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Камчатского края представил первый кандидат. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Викторович Солодов, выдвинутый в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Солодов представил 60 подписей депутатов, все они удостоверены нотариально, а также собранные 5215 подписей избирателей края.
Кроме того, врио губернатора представил список кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации
Федерального собрания РФ от Камчатки. В него вошли временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, действующий сенатор от региона Борис Невзоров и генеральный директор рыбной компании "Океанрыбфлот" Евгений Новосёлов
.
Президент России Владимир Путин
3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина
и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.