Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл - РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября выборы главы региона, сообщается на официальном сайте избиркома края.

Ранее сообщалось, что документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов. Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов.

"Сегодня, 19 июля, в рабочую группу при избирательной комиссии Камчатского края документы для регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора Камчатского края представил первый кандидат. Им стал временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Викторович Солодов, выдвинутый в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Солодов представил 60 подписей депутатов, все они удостоверены нотариально, а также собранные 5215 подписей избирателей края.

Кроме того, врио губернатора представил список кандидатов на пост сенатора в Совет Федерации Федерального собрания РФ от Камчатки. В него вошли временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, действующий сенатор от региона Борис Невзоров и генеральный директор рыбной компании "Океанрыбфлот" Евгений Новосёлов