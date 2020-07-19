Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574549809.html
Боевые действия нанесли тяжелый удар металлургии Донбасса, заявили в ЛНР
Блокада со стороны Киева и боевые действия в Донбассе нанесли тяжелейший удар металлургии региона, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:19
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:73:3133:1835_1400x0_80_0_0_5ff319b0916bc12e6db7c1195e048019.jpg
https://ria.ru/20200716/1574467283.html
https://ria.ru/20200712/1574236010.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:73:3133:1835_1400x0_80_0_0_5ff319b0916bc12e6db7c1195e048019.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a97beb9d4c46202f304bd23d328bbfdb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_434:0:2394:1960_1400x0_80_0_0_d1e09685ef7235a2d57f98a0a90252e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Боевые действия нанесли тяжелый удар металлургии Донбасса, заявили в ЛНР

10:19 19.07.2020
860
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Блокада со стороны Киева и боевые действия в Донбассе нанесли тяжелейший удар металлургии региона, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее глава ЛНР заявил о конкурентоспособности угля республики на данном рынке.
Уголь
16 июля, 21:05
Пасечник оценил конкурентоспособность ЛНР на рынке угля
"Сегодня промышленность Луганской народной республики переживает сложный период. Боевые действия и блокада со стороны Украины нанесли тяжелейший удар по металлургическому сектору, но благодаря невероятным усилиям, самоотверженности и преданности своему делу тружеников отрасли нам удалось восстановить разрушенные комбинаты и запустить процесс производства", - говорится в поздравлении главы республики с Днем металлурга, опубликованном на его официальном сайте.
Пасечник подчеркнул, что металлургия является одной из "ключевых стратегически важных отраслей народного хозяйства республики", развитие которой является для властей республики приоритетным.
"Уверен, совместными усилиями мы сможем вернуть былую славу и мощь металлургического комплекса Луганщины", - заявил глава республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
12 июля, 14:17
В Кремле призвали Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
1801100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ополченец Луганской народной республики
Силовики обстреляли из миномета поселок в Донбассе, заявили в ЛНР
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Ополченец Луганской народной республики на КПП Должанский
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции украинских силовиков
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
ВСУ разместили вооружение в жилых кварталах, заявили в ДНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Протестующие в США
В США протестующие устроили пожар в здании полицейского профсоюза
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
В Нанте задержали подозреваемого после пожара в соборе
Президент США Дональд Трамп
Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Митингующие в Кишиневе - участники Преднестровского конфликта, требующие отставки правительства и досрочных парламентских выборов
Ветераны конфликта в Приднестровье устроили акцию протеста в Кишиневе
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
На Украине выявили 731 новый случай заражения коронавирусом
Планета Земля
Ученые предупредили о формировании нового океана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:40В Каталонии умер писатель Хуан Марсе
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
Лента новостейМолния