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Вывозной рейс доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в воскресенье доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T10:26
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Вывозной рейс доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток

10:03 19.07.2020 (обновлено: 10:26 19.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковРаботники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в воскресенье доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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"Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел 19 июля из Ташкента во Владивосток в 05.51 (03.51 мск). На борту – 37 граждан России и 30 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июле чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways также летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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