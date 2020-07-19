Вывозной рейс доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток

"Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел 19 июля из Ташкента во Владивосток в 05.51 (03.51 мск). На борту – 37 граждан России и 30 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.