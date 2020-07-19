Вывозной рейс доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток

ТАШКЕНТ, 19 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в воскресенье доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел 19 июля из Ташкента во Владивосток в 05.51 (03.51 мск). На борту – 37 граждан России и 30 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июле чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways также летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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