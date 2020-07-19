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Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Социальная сеть Twitter из-за жалобы о нарушении авторских прав удалила видеозапись, которой поделился американский президент Дональд Трамп, передает агентство... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:58
дональд трамп
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter удалил видео, которым поделился Трамп

09:53 19.07.2020 (обновлено: 09:58 19.07.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Социальная сеть Twitter из-за жалобы о нарушении авторских прав удалила видеозапись, которой поделился американский президент Дональд Трамп, передает агентство Рейтер.
По сообщению агентства, речь идет о связанной с предвыборной кампанией видеозаписи, в которой играла песня рок-группы Linkin Park и которую первоначально разместил директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино. Жалоба о нарушении авторских прав поступила от музыкальной компании Machine Shop Entertainment, которая принадлежит Linkin Park.
Теперь видеозапись недоступна, вместо нее можно увидеть пометку о том, что контент удален в связи с поступлением жалобы от владельца авторских прав.
"Мы отвечаем на обоснованные жалобы о нарушении авторских прав, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями", - цитирует агентство сообщение представителя Twitter.
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Twitter уже не впервые помечает запись, размещенную президентом Трампом. Записи американского лидера уже неоднократно получали в соцсети пометки за нарушение правил компании: к примеру, в конце мая Twitter посчитал, что сообщение Трампа о ситуации в Миннеаполисе, где вспыхнули беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, нарушает правила, запрещающие героизацию насилия.
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Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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