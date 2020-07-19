Twitter удалил видео, которым поделился Трамп

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Социальная сеть Социальная сеть Twitter из-за жалобы о нарушении авторских прав удалила видеозапись, которой поделился американский президент Дональд Трамп , передает агентство Рейтер.

По сообщению агентства, речь идет о связанной с предвыборной кампанией видеозаписи, в которой играла песня рок-группы Linkin Park и которую первоначально разместил директор Белого дома по социальным СМИ Дэн Скавино. Жалоба о нарушении авторских прав поступила от музыкальной компании Machine Shop Entertainment, которая принадлежит Linkin Park.

Теперь видеозапись недоступна, вместо нее можно увидеть пометку о том, что контент удален в связи с поступлением жалобы от владельца авторских прав.

"Мы отвечаем на обоснованные жалобы о нарушении авторских прав, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями", - цитирует агентство сообщение представителя Twitter.