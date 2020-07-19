Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200719/1574549008.html
Во Владимирской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 41, до 5218, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
https://ria.ru/20200718/1574529437.html
владимирская область
ковровский район
александровский район
юрьев-польский
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ec86b113daec8167c3552bbc82482fb8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_518ca44ffce9adcf75cb10abdc6b4b5d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779859_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8b70460277536ef13274cd88bc285240.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область, ковровский район, александровский район, юрьев-польский, происшествия

Во Владимирской области выявили 41 новый случай заражения коронавирусом

09:46 19.07.2020
850
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 41, до 5218, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5218 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Медицинский работник областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Вчера, 11:57Распространение нового коронавируса
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 106
Во Владимире с начала пандемии выявлено 906 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 767, в Петушинском районе - 624, в Муроме - 453, в Александровском районе - 401, в Ковровском районе - 398, Собинском - 300, Вязниковском - 273, Юрьев-Польском - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 4439 пациентов, умерли 106.
Население Владимирской области составляет 1,358 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская областьКовровский районАлександровский районЮрьев-ПольскийПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Марина Макарова
Умерла актриса из "Убойной силы" и "Тайн следствия" Марина Макарова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
В ДНР заявили о четырех нарушениях перемирия силовиками за сутки
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Колосья пшеницы
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области превысило 5,5 тысячи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Иерусалиме возобновилось судебное заседание по делам Нетаньяху
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Названы шесть форм COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ЛНР достигло 600
Смотровая площадка PANORAMA360 в Москва-Сити
Музей "Москва — с заботой об истории" пополнился спортивными фотографиями
Строительство газопровода Северный поток — 2
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Планета Земля
Ученые предупредили о формировании нового океана
Президент Украины Владимир Зеленский
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
Вывозной рейс доставит 37 россиян из Ташкента во Владивосток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Саратовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
12:36Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в "Фуд Сити"
12:31Число умерших пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 108
12:26В Палестине выявили 465 новых случаев заражения коронавирусом
12:23После обнаружения тела женщины в чемодане в Подмосковье возбудили дело
12:15Российские врачи прибудут в Киргизию для помощи в борьбе с COVID-19
12:07Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
12:06Следующие слушания по делам Нетаньяху пройдут в начале 2021 года
12:03Вывозной рейс из Баку доставил в Екатеринбург 146 россиян
12:01В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
12:00G20 к октябрю подготовит план по доступности трансграничных платежей
12:00В Пакистане задержали террористов, причастных к атаке на биржу
11:58При обстреле рынка в Афганистане погибли не менее трех человек
11:43Опрос: российские туристы рассказали, как они отдыхают этим летом
11:42Эмиру Кувейта провели операцию
11:42Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 40 тысяч
11:39В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
11:38В Грузии выявили десять новых случаев заражения коронавирусом
11:30Число умерших пациентов с COVID-19 в Тульской области превысило 180
11:28В Дмитрове задержали подозреваемого в избиении двухлетнего пасынка
Лента новостейМолния