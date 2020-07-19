В реанимации роддома в Алма-Ате произошло возгорание

"Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС. Так, немедленно восемь новорожденных детей отделения реанимации были эвакуированы в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Садыковой Перизат, детской медсестрой Жиделиевой Арайлым и другими медработниками. Один из врачей - Грушевский Виталий - умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки", - сообщила представитель пресс-службы.