https://ria.ru/20200719/1574548487.html
В реанимации роддома в Алма-Ате произошло возгорание
Врачи родильного дома №1 Алма-Аты самостоятельно ликвидировали возгорание электропроводки, возникшее в реанимационном отделении, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T09:15
2020-07-19T09:15
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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АЛМА-АТА, 19 июл - РИА Новости.
Врачи родильного дома №1 Алма-Аты
самостоятельно ликвидировали возгорание электропроводки, возникшее в реанимационном отделении, пострадавших нет, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.
По данным пресс-службы, пожарная сигнализация в реанимационном отделении роддома сработала вечером в субботу.
"Не теряя времени, дежурившая в эту ночь смена сработала четко и без паники, в соответствии с алгоритмом действий при ЧС. Так, немедленно восемь новорожденных детей отделения реанимации были эвакуированы в безопасную зону врачом-акушером-гинекологом Садыковой Перизат, детской медсестрой Жиделиевой Арайлым и другими медработниками. Один из врачей - Грушевский Виталий - умело использовал порошковый огнетушитель, предотвратив возгорание электропроводки от замкнувшей электрической розетки", - сообщила представитель пресс-службы.
По ее словам, грамотные действия врачей позволили ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. В результате происшествия никто не пострадал.
Департамент по ЧС Алма-Аты поблагодарил руководство и медперсонал роддома за бдительность и высокий профессионализм. Все участники ликвидации возгорания будут представлены к наградам.