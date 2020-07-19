https://ria.ru/20200719/1574548166.html
При столкновении трех автомобилей в Кузбассе пострадали шесть человек
Шесть человек, среди которых 11-летний ребенок, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:56
2020-07-19T08:56
междуреченск
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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https://ria.ru/20200718/1574523360.html
междуреченск
новокузнецк
кемеровская область
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
междуреченск, новокузнецк, кемеровская область, происшествия