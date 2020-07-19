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При столкновении трех автомобилей в Кузбассе пострадали шесть человек
Шесть человек, среди которых 11-летний ребенок, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:56
междуреченск
новокузнецк
кемеровская область
происшествия
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междуреченск
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РИА Новости
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междуреченск, новокузнецк, кемеровская область, происшествия

При столкновении трех автомобилей в Кузбассе пострадали шесть человек

08:56 19.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
КЕМЕРОВО, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек, среди которых 11-летний ребенок, пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
"Трасса на Междуреченск, за Атамановским кольцом. ДТП: столкновение трех легковых автомобилей. Пострадавших шесть человек, в том числе 11-летний мальчик. Состояние ребенка – средней степени (тяжести - ред.). Пятеро взрослых – носилочные, их состояние, по предварительным оценкам, среднетяжелое", – рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства добавил, что все пострадавшие на данный момент находятся на этапе транспортировки в стационар города Новокузнецка.
"Работают пять бригад скорой медицинской помощи, две врачебные и три фельдшерские", – уточнил Дужик.
Полиция и скорая помощь
Вчера, 07:10
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МеждуреченскНовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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